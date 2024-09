In testa c’è pure l’Udinese 

Udinese 1

Como 0

Udinese (3-4-2-1) : Okoye; Kabasele (37' st Kristensen), Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric (34' st Payero), Zemura; Brenner (24' st Ekkelenkamp), Thauvin (24' Iker Bravo); Lucca (24' st Davis). In panchina Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Pizarro. Allenatore Runjaic.

Como (4-4-2) : Reina; Iovine (1' st Van der Brempt), Dossena, Kempf, Moreno; Strefezza (38' st Gabrielloni), Perrone, Mazzitelli (16' st Sergi Roberto), Da Cunha (16' st Fadera); Belotti (16' st Paz), Cutrone. In panchina Audero, Sala, Goldaniga, Gabrielloni, Jasim, Cerri, Engelhart, Braunoder, Barba. Allenatore Fabregas.

Arbitro : Prontera di Bologna.

Rete : nel pt 43' Brenner.

Udine. Primo posto in classifica almeno per due settimane, grazie alla sosta per le nazionali e alla rete di Brenner a due minuti dall’intervallo. Sono passati soli tre mesi dalla serata infernale di Frosinone, in cui aveva un piede e mezzo in B, ma per l'Udinese pare passata un'era: la medesima formazione di allora lotta su ogni pallone, vince e convince, anche con la buona sorte e ringraziando Cutrone, che nel recupero del secondo tempo ha ciabattato a lato il rigore del pari. Il Como torna a casa senza punti e assaggia la spietatezza della Serie A, dove ogni errore può costare caro. La rete: Thauvin ispira una sgroppata di Ehizibue sulla destra. Sul cross al centro, Brenner colpisce di prima intenzione in maniera sporca, di stinco, ma la palla si insacca ugualmente alle spalle di Reina, dopo aver preso una rotazione strana spiazzando l'estremo difensore. Nel primo minuto dei 7 di recupero il rigore assegnato da Prontera al video per un tocco di mani di Payero. Sul dischetto si presenta Cutrone, che spreca con una conclusione a lato. Il Bluenergy stadium esplode di gioia: per due settimane l'Udinese sarà capolista con Inter, Juventus e Torino.

