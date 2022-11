In televisione non si vedono i Mondiali 

Un mondiale di calcio in altissima definizione, ma a Villanova Strisaili il segnale Rai fa i capricci e i telespettatori non possono assistere allo spettacolo. È vero che la nazionale italiana non partecipa, ma questo è un fatto marginale per chi nella frazione ai piedi del Gennargentu. Gli utenti, che pagano il canone si sono rivolti anche agli amministratori comunali per avere sostegno e vedere riconosciuti i propri diritti di cittadini e contribuenti. Perché hanno contattato direttamente la Rai avrebbero ricevuto soltanto risposte vaghe, senza dunque mai trovare un interlocutore in grado di trovare una soluzione. Ieri mattina anche a Lanusei è stato impossibile, per lungo tempo, vedere i canali Rai. nel pomeriggi i problemi sembravano risolti.

Il caso

«Appena è iniziata la nuova transazione del digitale, cioè da un anno, non vediamo i canali televisivi della Rai. Forse in un anno - afferma Lorenzo de Martin, una delle tante vittime del mancato segnale - siamo riusciti a sintonizzarci tre volte». La parte coinvolta è quella a valle. Le uniche abitazioni che riescono a percepire il segnale della tv di Stato sono nella zona alta. «Sto pensando di coinvolgere tutta la comunità per promuovere una raccolta firme da presentare al prefetto». De Martin racconta che anche diversi anziani, affezionati spettatori delle trasmissioni Rai, lamentano difficoltà e non sanno più a che santo votarsi. «Alla Rai non chiediamo nulla di eccezionale, solo che ci risolva il problema perché è un nostro diritto, visto che paghiamo regolarmente il canone».

Il sindaco

Chi nella frazione di 670 anime aspettava i mondiali di calcio, che pur senza la partecipazione dell’Italia offrono spettacolo di interesse popolare, si è dovuto ricredere. «Abbiamo già scritto inviato diverse note alla Rai, ma ancora non abbiamo avuto risposta. Sembrerebbe - sostiene il sindaco, Alessio Seoni - che si tratti di un problema di amplificazione che si accentua soprattutto nei periodi di maltempo. Speriamo che la Rai risolva, perché tuttavia i cittadini hanno diritto al servizio, fra l’altro a pagamento».