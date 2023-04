In teatro le mani sporche del Blues  

Un 25 Aprile all'insegna del divertimento e del Blues. Sul palco del Tonio Dei di Lanusei torna l'appuntamento con la musica. In scena alle 21 (ingresso 10 euro) i Dirtyhands, band rock blues che vanta una importante attività live in giro per la Sardegna e non solo.

«In un giorno in cui nelle grandi città e non solo ci si raduna nelle piazze per i concerti», dicono gli organizzatori di In Teatro, «anche noi vogliamo fare la nostra parte e regalare una serata di musica e spensieratezza che prende il titolo di “A me me piace 'o blues”. L’idea musicale dei Dirtyhands nasce dall’unione delle esperienze di vita e musicali dei singoli componenti trovando nel rock blues il punto di unione e sfociando nel sound diretto e senza fronzoli proposto dal gruppo. I Dirtyhands sono Christian Farci (voce e chitarra), Francesco Nieddu (chitarra), Tommaso Pintori (batteria e cori), Valter Spada (basso).

