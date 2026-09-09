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Carloforte.
10 settembre 2026 alle 00:19

In tavola i prodotti genuini della terra: ritorna la manifestazione “Ortoforte” 

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Ortoforte sta per iniziare: il mercato della terra e dei prodotti sostenibili, organizzato dal Comune, torna a Carloforte venerdì e sabato, in piazza Pegli con una serie di appuntamenti. Il cuore dell’iniziativa è il mercato che aprirà, sia venerdì che sabato, a partire dalle 18.30: in vendita i prodotti della terra, coltivati in modo sostenibile e a chilometro zero, con in prima linea Incomunis, la comunità della biodiversità della Sardegna Suc Occidentale, di cui Carloforte è capofila. L’11, dopo l’apertura del mercato, alle 19 si inizia con il talk “Cibo, scuola e territorio: la mensa come leva per la biodiversità e salute”; alle 20.30 degustazione Orto in Salina. Alle 22.30 il Nuovo Circo (feat Stradde) presenta Solo con Luna. Ortoforte torna sabato 12: gli stand del mercato aprono alle 18.30, mentre alle 19 è previsto il talk “Incomunis, una scelta condivisa: esperienza, motivazioni e futuro”. Alle 20.30 appuntamento con la degustazione dell’Hosteria dell’Orto e alle 22.30 spettacolo musicale con il concerto dei Tamurita.

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