In tanti per l’ultimo saluto all’artista Graziano Salerno 

Erano in tanti ieri pomeriggio nella chiesa di Mamoiada per l’ultimo saluto a Graziano Salerno, artista visionario e sognatore. Le sue opere riflettevano un’anima umile e una coscienza sociale sensibile. Dopo gli studi a Bologna e un percorso internazionale, tornò nella sua Nuoro: cittadino discreto e gentile, lo si incontrava spesso per strada. La cerimonia funebre un momento tra lacrime e memoria condivisa. La governatrice Alessandra Todde ha ricordato il tratto morale e l’impegno nella difesa dei più fragili: «Graziano ha coltivato l’arte insieme alla dignità, rendendo visibile l’invisibile. L’eredità che ci lascia è un patrimonio umano e culturale destinato a durare».

