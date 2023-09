In tanti alla cena di beneficenza per aiutare la scuola in Tanzania 

Cena di beneficenza a Settimo per la raccolta di fondi da destinare alla costruzione di una scuola in Tanzania dove opera anche il missionario di Sinnai, con Carlo Rotondo e che ha bisogno di tutto. La serata è stata organizzata dal gruppo folk Santa Lucia e dall’associazione Admissis.

Tantissime le adesioni per stare assieme e soprattutto per fare un po’ di bene per i bimbi di di un poverissimo villaggio masai a Pawaga. «È stata una cena bellissima - ha detto il sindaco Gigi Puddu - voglio ringraziare gli organizzatori e chi ha aderito all'appuntamento». Successo anche della esposizione di auto d'epoca che ha suscitato ricordi e grande interesse. (ant. ser.)

