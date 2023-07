In tandem e sui pedalò tra corse, gare e solidarietà 

Il golfo di Orosei si è animato, ancora una volta. Gli scorci da cartolina hanno accolto e diffuso solidarietà. La terza edizione di BlindAthlon, la manifestazione sportiva alla quale partecipano coppie di atleti, di cui uno non vedente, nei giorni scorsi ha fatto tappa nella costa. Gare in pedalò da una parte, corse sui tandem dall’altra (affrontate lungo la pista ciclabile che caratterizza il lungomare oroseino). Tra velocità, certo, ma soprattutto socialità e integrazione.

Anche stavolta l’organizzazione dell’evento è stata curata nei dettagli dall’Unione ciechi e ipovedenti, sezione di Nuoro. «Venti coppie si sono sfidate in match-race sull’acqua e a cronometro in strada - dice il presidente Gianni Marongiu -. Pedalò e tandem sono icone del nostro mondo. Il primo perché è un mezzo lento, direi quasi impacciato, ma di grande divertimento, di convivialità e anche di agonismo. Il tandem, invece, rappresenta la necessità d’essere collaborativi per raggiungere la meta: stare davanti o dietro poco importa, perché ciò che conta è faticare insieme, aiutarsi a vicenda. Coordinarsi e riuscire così a superare salite anche molto dure». All’iniziativa, resa possibile grazie al contributo dell’assessorato regionale al Turismo, hanno preso parte atleti giunti da tutta la Sardegna. Marongiu conclude: «Così facciamo crescere un’integrazione reale tra i ciechi e la società».

