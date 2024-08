In tabaccheria col piede di porco 

Ieri mattina intorno alle 5 i residenti di via Trieste si sono svegliati con le luci e i rumori delle sirene. I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno sventato un furto di valori (sigarette e gratta e vinci) nel distributore automatico della tabaccheria, arrestando due fratelli Gabriele (41 anni) e Sandrino (38) Soro di Sestu in flagranza di reato.

Non è il primo furto che i tabacchi di zona hanno subito nell’arco dell’ultimo mese e mezzo. Sono infatti una decina i colpi messi a segno a discapito delle due rivendite di via Carmine ad Assemini e di vari esercizi commerciali a Decimomannu, Elmas, San Sperate e Sestu. Si stimano danni totali per circa 400mila euro. C’è un filo che unisce questi colpi? Se ne stanno occupando i carabinieri.

L’arresto

La pattuglia della sezione radiomobile di Cagliari è stata allertata da un vigilante che aveva notato due soggetti, col volto coperto da passamontagna e con in mano un piede di porco, intenti a forzare un distributore di bevande in via Cagliari.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, non hanno trovato i ladri e sono andati alla ricerca della Fiat Uno rossa nella quale erano stati visti salire. L’utilitaria è stata rintracciata poco dopo in via Trieste: i carabinieri hanno scovato i due fratelli nell'intento di scassinare il portellone del distributore di sigarette e prelevarne il contenuto.

Sorpresi in flagranza, i malviventi hanno opposto resistenza ma sono stati comunque ammanettati e arrestati con l’accusa di furto aggravato continuato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri durante l’udienza per direttissima la loro posizione si è aggravata: il giudice ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere per rapina impropria, lesioni e furto aggravato in concorso. Il processo è stato rinviato al 2 settembre.

Le reazioni

I danni non sono ancora quantificabili ma per fortuna la tabaccheria ha una copertura assicurativa sugli atti vandalici. Il riserbo in questi casi è importante perché si teme l’emulazione. Sia nel caso di Assemini sia in quelli dei paesi del circondario i ladri hanno agito velocemente: colpi portati a segno tra i 4 e i 10 minuti.

Ieri mattina il distributore è rimasto fuori servizio, in attesa di sostituzione.

Il sindaco Mario Puddu, che oggi incontrerà il prefetto di Cagliari, ieri ha ringraziato pubblicamente sui social i carabinieri: «Hanno sventato il tentativo di furto a una tabaccheria. Ottima premessa per l’incontro con il prefetto di Cagliari in seguito a una mia lettera in cui manifestavo le difficoltà che stiamo vivendo ad Assemini in questo periodo».

