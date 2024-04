In Svizzera la conferenza per la pace 

Ginevra. Si parlerà di pace in Svizzera, ma senza la Russia. Il governo elvetico ha svelato le date della conferenza internazionale - da tempo annunciata da Kiev - che proverà a trovare una roadmap da presentare a Mosca per far finire la guerra in Ucraina. Il summit si terrà il 15 e 16 giugno nel resort di Bürgenstock, sul Lago di Lucerna. «È un primo passo verso un processo di pace», ha spiegato la presidente della Confederazione, Viola Amherd. L’obiettivo non è un accordo definitivo: «La pace non può essere raggiunta senza la Russia», ha spiegato il ministro degli Esteri elvetico Ignazio Cassis confermando che Mosca sarà assente.

I leader invitati - alcuni probabilmente in arrivo dal G7 italiano di Borgo Egnazia del 13-15 giugno - dovranno sviluppare un’intesa ampia e comune «sul percorso per una pace globale, giusta e duratura in Ucraina», da consegnare alla Russia. Che nel frattempo ha liquidato il vertice come un’idea dei democratici americani «che hanno bisogno di fotografie e video», ha attaccato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Mentre l’ambasciata russa a Berna ha fatto sapere che nessun invito è stato inviato al Cremlino. E che qualora dovesse arrivare, non sarà accettato.

«Vuol dire che la Russia non vuole la pace, si mette dalla parte sbagliata, quella in cui è il più forte che soffoca il più debole», il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sono più di cento gli inviti spediti per la conferenza in Svizzera, ha riferito Cassis. L’assenza prevedibile di Mosca si riconduce al fatto che il summit si baserà sulla formula di pace proposta da Volodymyr Zelensky, che continua a «lavorare a stretto contatto per incoraggiare il numero di Paesi più ampio possibile a partecipare al vertice». A partire dalla Cina, la cui presenza o meno è a questo punto dirimente. La strategia ucraina punta a isolare diplomaticamente Mosca per spingerla ad abbandonare l’invasione. Zelensky boccia l’idea di mettere fine rapidamente alla guerra concedendo territori, sponsorizzata dal candidato repubblicano Usa Donald Trump.

