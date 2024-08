In sup, surf e kayak alla scoperta di Cala Fighera  

Da una parte c’è la spiaggia, dove gustare una birra fresca o un gelato, giocare a palla e prendere il sole. Di fronte, invece, la distesa di mare azzurro attraversata dai sup, windsurf, canoe e kayak che affollano l'orizzonte a tutte le ore. Esiste un altro Poetto amatissimo dai turisti, quello degli sport acquatici, che al relax di un lettino contrappone l’adrenalina, soprattutto quando si alza il vento.

C’è chi propende per le escursioni guidate, e chi invece affitta il mezzo di trasporto acquatico e procede in autonomia. La costante è soltanto quel desiderio di esplorare, solcando il mare del Golfo. «Abbiamo fatto l’escursione in canoa dietro la Sella del Diavolo, arrivando fino a Cala Fighera, ed è stato meraviglioso», racconta Greta Venturini, di Urbino, in vacanza con il fidanzato. «Per noi girare il golfo in mare è decisamente più bello che stare sul litorale, è un altro modo per vivere la spiaggia».

Qualche centinaio di metri più in là, quattro turisti spagnoli si preparano ad affittare due canoe per avventurarsi in autonomia. «Lo facciamo ogni giorno, saremo di ritorno tra due ore», raccontano. «Siamo degli appassionati, per noi andare in spiaggia vuol dire questo».

