In strada gli psicologi con scopa e paletta 

Arrivano la sera, il fine settimana, armati di scope, palette, guanti e bustoni. Avvicinano i ragazzini della movida e iniziano a instaurare un dialogo, cominciando, per esempio, a convincerli che è meglio tenere pulite le piazze e le strade della Marina e di Stampace (la scalinata di Sant’Anna) dai “resti” della movida, bottiglie, bicchieri, vetri. «Siete spazzini», chiede una ragazzina alla loro vista in piazza Aramu. «No, siamo psicologi». Ecco gli educatori di strada (dell’Ifos) alla Marina del progetto dell’amministrazione ComuniTeen. «Cerchiamo intanto di instaurare un dialogo con i ragazzi», spiega Luca Pisano, psicologo e psicoterapeuta. «Non diciamo mai non dovete fare questo o quello, ma spieghiamo che per divertirsi sarebbe meglio non bere e fumare. E poi, se vogliono continuare a farlo, spieghiamo che si può fare con moderazione, bevendo acqua, mangiando spesso, evitando gli “sciottini”», aggiunge. Riduzione del danno, lo chiamano gli esperti. «Se dicessimo loro che non devono bere, non riusciremmo neppure ad avvicinarci. L’obiettivo è instaurare un dialogo», scope e palette sono uno strumento, «consapevoli che serve la collaborazione di tutti: residenti, commercianti, e anche le stesse famiglie. Per questo motivo», conclude, «rivolgiamo un appello ai genitori a fare unità di strada con noi. Chi volesse, può scrivere a lucapisano@yahoo.it». ( ma. mad. )

