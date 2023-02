In strada 1.800 automobilisti morosi 

Maria Rimedia Chergia, dirigente che guida il settore “Viabilità e contenzioso”, nella determina è chiara: «Alcune sanzioni al codice della strada elevate nel primo semestre dell'anno 2022 e residui anni precedenti non sono state pagate nei termini di legge e si rende necessario provvedere in toto all'iscrizione a ruolo delle stesse al fine di recuperare in modo coattivo le relative sanzioni». Ovviamente si parla di coloro che non hanno pagato entro 60 giorni e non hanno presentato ricorso per il verbale ricevuto.

E tanto per aggiungere sale nella ferita, il Comune ha poco più di 4 milioni di sanzione staccate ma che non sono state onorate tra illeciti ambientali e urbanistici, oltre che appunto stradali.

Che però ormai servono per quel che servono, cioè praticamente nulla. «L’analisi della riscossione dell'ultimo quinquennio evidenzia incassi per circa il 9% delle somme presunte», denuncia la dirigente comunale. Uno schiaffo per chi invece la multa la paga nei tempi giusti.

Un popolo, con patente in tasca, che la multa dei vigili la straccia piuttosto che pagare quel che deve. Sono 1.787 gli automobilisti che, beccato il verbale in una delle strade cittadine, hanno fatto finta di nulla. Nelle casse comunali manca oltre mezzo milione e, come ogni anno, scattano gli avvisi di accertamento.

Un popolo, con patente in tasca, che la multa dei vigili la straccia piuttosto che pagare quel che deve. Sono 1.787 gli automobilisti che, beccato il verbale in una delle strade cittadine, hanno fatto finta di nulla. Nelle casse comunali manca oltre mezzo milione e, come ogni anno, scattano gli avvisi di accertamento.

Che però ormai servono per quel che servono, cioè praticamente nulla. «L’analisi della riscossione dell'ultimo quinquennio evidenzia incassi per circa il 9% delle somme presunte», denuncia la dirigente comunale. Uno schiaffo per chi invece la multa la paga nei tempi giusti.

E tanto per aggiungere sale nella ferita, il Comune ha poco più di 4 milioni di sanzione staccate ma che non sono state onorate tra illeciti ambientali e urbanistici, oltre che appunto stradali.

La stretta

Maria Rimedia Chergia, dirigente che guida il settore “Viabilità e contenzioso”, nella determina è chiara: «Alcune sanzioni al codice della strada elevate nel primo semestre dell'anno 2022 e residui anni precedenti non sono state pagate nei termini di legge e si rende necessario provvedere in toto all'iscrizione a ruolo delle stesse al fine di recuperare in modo coattivo le relative sanzioni». Ovviamente si parla di coloro che non hanno pagato entro 60 giorni e non hanno presentato ricorso per il verbale ricevuto.

Quindi scatta il passaggio obbligato per il Comune: «I nomi dei 1.787 contravventori per verbali al Codice della strada saranno inviati per via telematica alla Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative».

I conti

Se tutti coloro che a oggi non hanno pagato quel che devono, ricevendo le cartelle dell’Agenzia delle entrate si dovessero ravvedere, il Comune incasserebbe 526.447 euro. Tutto liscio? Manco per nulla. Perché questa operazione il Comune la ripropone ogni anno ormai da un decennio ma a quanto pare i risultati ottenuti sono molto differenti dalle previsioni, purtroppo.

Sempre Maria Rimedia Chergia infatti prende atto che «l’analisi della riscossione dell'ultimo quinquennio evidenzia incassi per circa il 9% delle somme presunte». Briciole, insomma. In Comune mancano 526mila euro di verbali non pagati ma alla fine di questa operazione che l’Agenzia delle Entrate metterà in campo, quasi sicuramente in cassa arriveranno solo 47.380,30 euro. Tanto che nella determina si decide di scrivere «quale fondo crediti di dubbia esigibilità la somma di 479.066,77 euro».

La partita generale

Ma non di solo codice della strada si occupano i vigili urbani. I verbali che ufficialmente rientrano «nell'attività di controllo e repressione delle irregolarità edegli illeciti» vanno dalle norme urbanistiche non rispettate, all’occupazione dei suoli pubblici non pagati o ai reati ambientali. In questo voce del bilancio consuntivo 2021, l’ultimo approvato dalla Giunta, ci sono in tutto tre milioni e mezzo di residui attivi, cioè di sanzioni mai pagate, relativi agli ultimi anni, mentre l’incasso generale del 2021 è stato di 418mila euro.

Il sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici, sotto l'egida della Banca d’Italia, certifica che dal primo gennaio a oggi nelle casse comunali sono entrati 125.373 euro dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. In tutto il 2022, stessa voce, i pagamenti toccarono quota 991.150 euro, mentre l’anno precedente 418.008 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata