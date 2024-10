In spiaggia una tonnellata di rifiuti  

Pioggia e vento non fermano lo spirito ecologista di 200 persone che, nonostante la giornata proibitiva, ieri mattina si sono ritrovate a Giorgino, con partenza dall’ex carcere minorile, per ripulire la spiaggia da rifiuti e incuria. Una giornata di sensibilizzazione diversa dalle classiche pulizie del litorale, perché i volontari si sono sfidati nei Clean Up Games, una sfida a chi raccoglie il maggior quantitativo di rifiuti. E il risultato è stato imponente, con oltre una tonnellata di spazzatura raccolta. Una ventina i premi in palio, tra buoni per libri, cinema, teatro, piante o sconti in pizzeria, per le squadre che hanno riempito più bustoni.

Coinvolte le scuole

L’evento è stato organizzato dall’associazione Rebelterra, che ha coinvolto le scuole Dettori e Azuni di Cagliari e Atzeni di Capoterra, oltre a svariate associazioni, per una mattina dedicata alla cura di uno dei luoghi più belli ma allo stesso tempo più sporchi, anche per questioni logistiche, di tutta Cagliari. Armate di guanti, pinze e sacchi, le diverse squadre che hanno gareggiato per restituire bellezza alla costa sono state divise in tre categorie, studenti, gruppi e singoli. Nella spiaggia, tra rifiuti abbandonati dagli incivili o portati dalle maree, si è visto veramente di tutto: le classiche bottiglie di plastica e vetro, cartacce, buste, scarpe, fino ad arrivare a sedie arrugginite, taniche, delineatori di margine di strada e vecchi cartelli stradali totalmente ricoperti da vegetazione, probabilmente lì da anni. Un disastro ambientale che è stato ripulito con entusiasmo dai volontari e dai ragazzi delle scuole. «Siamo qua per l’ambiente ma anche per vincere», esclamano gli studenti correndo tra una duna di sabbia e l’altra per catturare quanti più rifiuti possibile, incuranti della pioggia.

«Non ci aspettavamo una risposta così positiva con questo meteo, ci sono 200 persone che non si sono fatte intimorire e sono venute a pulire la spiaggia», afferma Carola Farci, presidente di Rebelterra. «Basta guardarsi intorno per rendersi conto di quanto questo litorale necessitasse di essere pulito. Come comunità dobbiamo fare i conti con questa situazione».

Il bilancio

Intanto, il bilancio della giornata è molto positivo. Nonostante la raccolta sia durata circa un’ora in meno di quanto preventivato, a causa della pioggia sempre più forte, alla fine della mattinata la spiaggia è parsa irriconoscibile rispetto all’inizio. «Siamo molto soddisfatti e crediamo che l’idea della gara sia stata molto stimolante, abbiamo faticato a tenere fermi i ragazzi mentre tutti completavano le iscrizioni perché non vedevano l’ora di iniziare», continua Farci. «Il messaggio che vogliamo far passare è che quando raccogliamo la spazzatura vinciamo tutti, speriamo possa essere un esempio per iniziative future». Rebelterra, in ogni caso, si dichiara a ripetere l’evento in primavera.

