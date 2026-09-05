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Sinnai.
06 settembre 2026 alle 00:11

In spiaggia un delfino morto 

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La carcassa di un delfino è stata recuperata ieri a Solanas dopo essere stata avvistata non lontano dalla riva da alcuni bagnanti che hanno dato l’allarme. L’esemplare è stato portato a riva, dove sono arrivati il Corpo forestale, la Guardia costiera e l’ente incaricato del monitoraggio dei cetacei spiaggiati che dovrà stabilire le cause della morte. «Tutto si è svolto in poco tempo», sottolinea Marco Boi, bagnino del Club Sub Sinnai, «i delfini si vedono spesso anche da queste parti». Viste le dimensioni si pensa a un esemplare molto giovane. (ant. ser.)

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