In spiaggia torna l’area riservata ai cani 

Un nuovo servizio per turisti e residenti. Nella spiaggia di Porto Pino dopo qualche anno verrà allestito uno spazio riservato ai cani.

«Siamo molto felici – commenta l’assessore al Turismo Davide Manca – abbiamo voluto riaprire nel più breve tempo possibile l'area adibita agli amici a quattro zampe, soprattutto riportandola nella sua collocazione originaria, in un'area idonea, in un posto tranquillo e soprattutto sicuro, in modo da poter convivere in armonia con l'intero litorale di Porto Pino».

L’area è situata tra la prima e la seconda spiaggia a ridosso del muraglione che separa le due spiagge. Gli spazi si possono già utilizzare, ma nei prossimi giorni ci sarà una vera e propria apertura ufficiale. Nel Municipio si lavora per ultimare il regolamento. Nello spazio riservato ai cani verranno sistemati alcuni cartelli informativi.

Nel frattempo, dal Comune fanno sapere che vanno rispettate alcune importanti regole, come portare un ombrellone per proteggiate i cani, una museruola con guinzaglio. «Chiediamo a chi utilizzerà lo spazio per i cani di portare anche dell’acqua – dicono in Municipio – presto ci sarà l’allaccio con la rete idrica e il problema sarà risolto per tutta l’estate». (f. m.)

