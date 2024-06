In spiaggia torna “Funtanabau” 

Funtanabau ai nastri di partenza: la spiaggia animal friendly di Fontanamare, nella marina di Gonnesa, aprirà domani e proseguirà per tutta l’estate fino al 15 settembre. A gestire il servizio comunale sarà l’Happy Paws. Non potranno accedere a Funtanabau i cani non vaccinati e quelli non iscritti all’anagrafe canina, così come alle cagne in estro e i cani aggressivi.

Nelle regole per la gestione della spiaggia animal friendly c’è anche il riferimento alle alte temperature. Innanzitutto, a tutela della salute degli amici a quattro zampe, è obbligatorio presentarsi in spiaggia con l’ombrellone e uno ciotola per l’acqua. Inoltre in caso di temperatura uguale o superiore ai 40 gradi la spiaggia sarà chiusa e i proprietari invitati a portare via i cani <perché - ricordano i gestori di "Funtanabau” - esporre i cani ad alte temperature aumenta il rischio di problematiche sanitarie gravi>. Funtanabau, frequentata nelle passate stagioni da centinaia di cani, aprirà domani, tutti i giorni fino a metà settembre, dalle 9 alle 19.

