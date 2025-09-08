In spiaggia scoppia l’inferno 

All’improvviso le fiamme hanno avvolto un locale sulla spiaggia che ha preoccupato non poco anche chi si godeva il sole a Bosa marina. Ma anche chi era in città e che ha notato una nuvola di fumo nero diventare sempre più grande con il passare dei minuti.

Un inferno di fiamme altissime che hanno completamente avvolto il chiosco bar ristorante “Il Localino” di proprietà dell’imprenditore Mario Guerri, titolare anche di altri esercizi commerciali in città. Uno spettacolo che ha portato i turisti ad abbandonare l'arenile nel giro di pochi minuti.

L’incendio

La struttura in legno, andata completamente distrutta, era fortunatamente chiusa al momento dell'incendio. Non è ancora dato sapere con certezza se l'incendio sia di origini dolosa anche se dalle prime verifiche pare si sia trattato di un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Per spegnere le fiamme, bonificare e mettere in sicurezza l’area intorno al chiosco che ha un ingresso da viale Mediterraneo e l’altro dalla spiaggia hanno operato le squadre dei vigili del fuoco di Macomer e di Cuglieri più un'autobotte in supporto dalla centrale di Oristano. Presenti anche i carabinieri di Bosa che hanno svolto i rilievi.

I precedenti

Gli incendi non sono una novità per Bosa, città che non ha una sede staccata dei vigili del fuoco nonostante le numerose e reiterate richieste degli amministratori comunali. Un primo rogo è stato appiccato in prossimità del centro, il secondo, molto esteso, è scoppiato verso Balviu Mannu, mentre il terzo è divampato in zona Tiria/riu Moltu. Quest’ultimo, pur essendo di minore entità, ha destato allarme perché si è sviluppato in un’area con abitazioni. ( s. c. )

