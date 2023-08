«In spiaggia? Meglio l’antincendio» 

Al costume da bagno e al telo mare preferiscono la tuta ignifuga arancione. Non cercano spiagge assolate ma accorrono per salvare le campagne in fiamme. È l’esercito dei volontari della Protezione civile, che vigila per proteggere il territorio dagli incendi estivi. Siliqua dista circa trenta chilometri dalle coste più vicine, 20 minuti d’auto, ma sono tanti i giovani che preferiscono rinunciare al refrigerio delle spiagge per trascorrere il fine settimana a disposizione delle associazioni di volontariato del paese, Pan e Gea.

I gruppi

La prima, Pan, è stata fondata nel giugno del 1989, anni in cui nascevano i primi gruppi antincendio. «Sono uno dei soci fondatori dell’associazione, ho iniziato trentaquattro anni fa, assieme ad alcuni amici, per tutelare il territorio dagli incendi che in quei tempi erano molto più invasivi di oggi. – racconta Duilio Zanda, funzionario comunale sessantatreenne, in prima fila nelle domeniche d’agosto – Ho sempre dedicato le mie ferie e il mio tempo libero all’associazione, e mi hanno seguito anche mia moglie e mia figlia, perciò non mi pesa. Le nostre giornate estive iniziano molto presto, con il controllo dell’attrezzatura e dei mezzi, che devono essere sempre pronti alla chiamata d’intervento, poi ci organizziamo il pranzo e le varie formalità burocratiche da sbrigare ogni giorno».

Una scelta condivisa da tanti compaesani di Zanda: «Oggi l’associazione conta oltre settanta iscritti di tutte le età, di cui trentadue sono operatori effettivi per le emergenze incendi, gli altri sono suddivisi per le altre tipologie di emergenze».

Le donne

Il Pan vanta un gran numero di volontarie, almeno un terzo degli iscritti è composto da personale femminile, come spiega Laura Buosi, trentottenne originaria di Musei ma residente da alcuni mesi nel paese: «Ho iniziato la mia esperienza nella protezione civile nell’agosto del 2002, una scelta dettata dalla mia passione per l’ambiente. Sono trascorsi ventuno anni e oggi ricopro il ruolo di presidente, anche la vicepresidente è una donna. E capita spesso che l’equipaggio delle nostre auto sia tutto al femminile. Siamo una grande famiglia, e tutti noi abbiamo a cuore la salvaguardia dell’ambiente, perciò non mi pesa dedicare il mio tempo libero a questa attività. Una delle mie più grandi soddisfazioni è rientrare da un incendio sapendo che sono riuscita a fermarlo e aver salvato anche solo una piccola porzione di vegetazione».

I giovani

Nicola Floris, 18 anni appena compiuti, è il più giovane: «Ho sempre avuto sempre un rapporto stretto con la campagna, la mia famiglia lavora nel settore agricolo, io stesso ho appena conseguito il diploma alla scuola Agraria e lavoro in un’azienda. Preferisco dedicarmi al volontariato e fare qualcosa di utile che stare in spiaggia. Com’è successo in un recente incendio, quando siamo riusciti a mettere un salvo un cane che si trovava bloccato all’interno di un podere in fiamme, è stata una bella sensazione».

Ideali condivisi anche dai volontari dell’associazione Gea, nata nove anni fa: «Oggi contiamo 63 iscritti, tra cui 12 donne – spiega il presidente Pierlorenzo Piano, 59 anni, presidente dell’associazione – Sono tanti i ragazzi che si avvicinano a quest’attività, a questi dobbiamo tramandare la nostra stessa passione e attenzione per l’ambiente, a cui dedichiamo anche il nostro tempo libero». Conclude Mattia Piras, 19 anni: «Voglio dare il mio contributo alla comunità e per tutelare l’ambiente. Qui ho trovato tanta solidarietà, non mi mancano le domeniche al mare».

