In spiaggia? Meglio i mercatini 

Non sono proprio spalla a spalla come sarebbero stati in una qualunque domenica non di agosto, ma sono comunque tanti. Tutti a caccia dell’acquisto super conveniente, la frutta a buon prezzo, un vestito di seconda mano, l’oggetto in offerta, un pezzo di antiquariato o di. Nella babele del mercato Cuore, a Sant’Elia, non manca niente. Domenica 24 agosto, alle 11 del mattino è un bel via vai di persone: i bambini che strattonano i genitori per un giocattolo (usato, naturalmente), i turisti che trattano il prezzo di una bigiotteria artigianale, gli appassionati che cercano il banco con le cassette vhs (vero antiquariato), i gestori di bancarelle che distillano perle di saggezza.

L’acquisto e la vendita dell’usato sono da tempo una delle abitudini dei cagliaritani che, dando una spallata ai pregiudizi, non rinunciano all’appuntamento neppure in una domenica con 35 gradi. Basta attraversare l’altra sponda di Sant’Elia, lungo il Vecchio Borgo, per rendersene conto: a metà mattina i tradizionali banchi domenicali di frutta, verdura e pesce stanno già quasi smontando. «Ormai a quest’ora non viene più nessuno. Le persone arrivano presto fanno la spesa e poi vanno al mare. La giornata è andata», dice il signor Michele.

La giornata

Superata la curva nord del vecchio stadio Sant’Elia, poco dopo il cavalcavia, al mercato Cuore si incrocia la piazzola di José, marocchino con l’accento sardo (cresciuto in Sardegna), che tratta materiale meccanico da riciclo. Dopo cinque ore ha guadagnato appena 15 euro. Ma sorride: «Oggi va così, è agosto ed è normale. Domenica prossima andrà molto meglio». Più avanti il banco di Silverio Sirigu un habitué al mercato Cuore, non manca mai una domenica: nel furgone ha di tutto, dai vhs a “pezzi” di artigianato in rame, ma anche una tavoletta per un wc. E quella chi la compra? «Qualcuno la comprerà, è nuova». E oggi? «Ho venduto solo vhs e giornali vecchi, piccoli pezzi di storia che non si trovano più».

Tra le “corsie” anche i turisti. «Quanto cosa questo ciondolo?», domanda un giovane canadese. «Quindici euro», risponde il signore del banco. «Ma per te vanno bene dieci». «Ho fatto un affare», dice lui. «Che bello questo mercato, le persone qui sono molto friendship », affettuose. «Io cerco un vestito stile boho chic», vuol dire tessuti leggeri e vaporosi, stampe floreali e colori vivaci declinati su vestiti lunghi, gonnellone e camicie ampie, per intendersi, «ma ho un budget di 20 euro. Qui mi hanno detto che posso trovarlo», dice Claudia, 24 anni, veneta. É in vacanza a Cagliari fino a domani. «Facciamo shopping, poi a Calamosca, ci hanno detto che è l’altra spiaggia della città».

Un’icona

A Sant’Elia, al Vecchio Borgo, il tradizionale mercato domenicale del pesce e ormai (anche) un fatto di costume. Che ci siano 35 gradi (come ieri) o meno, i cagliaritani lo frequentano perché trovano veramente di tutto. Per esempio il gattuccio di mare che abili mani di pescatori (di Sant’Elia) spellano davanti agli occhi, l'ideale per la preparazione della burrida. E poi banchi di formaggi e salumi, di frutta e verdura. Più giù, anche scarpe, abbigliamento, stoviglie. Per attirare i clienti, c’è chi si ingegna e inventa nuove strategia di marketing. Alessandro e Michele sul loro banco di frutta e verdura hanno in bella mostra un un cartello: “Uova di gallo, 40 centesimi”. «Le persone si incuriosiscono, ci chiedono che differenze ci siano rispetto a quelle tradizionali», dice. Alla fine, le acquistano? «Sì». La signora Ombretta, ci gioca e spiega il concetto: «Gallo o gallina, le ho prese anche la settimana scorsa. Sono eccezionali. Me ne dà sei?». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA