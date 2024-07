«In spiaggia, in Sardegna, con papà Enzo» 

La sua ambizione è fare il concerto perfetto. Ogni volta però, qualcosa va storto. L’intonazione, l’esecuzione, o qualcos’altro. Alla fine aveva ragione “il papà”: sii autentico, la perfezione sta lì. «Anziché alla scaletta», dice Paolo Jannacci, figlio di Enzo, «ho capito che devo stare più attento a concedermi completamente, a mettere la tecnica al servizio delle emozioni». Ad Alghero domani (Lo Quarter, ore 21.30) e a Nora dopodomani alle 20, ospite della stagione estiva del CeDAC, il musicista e compositore milanese, 52 anni, non sarà «una macchina esecutrice di brani: mi piace mettere sullo stesso piano l’eleganza della musica con il divertimento di una serata tra amici». Con Riccardo Fioravanti (basso), Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori), Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), inizierà un concerto (lui al pianoforte) che si concluderà “come un salotto”.

“In concerto con Enzo” è un omaggio a suo padre, tra i musicisti e cantautori più rilevanti della storia musicale italiana, scomparso 11 anni fa. Un ritratto d’artista in cui ripropone celebri melodie che fanno parte della colonna sonora di intere generazioni.

A lei, però, quale album di Enzo Jannacci piace di più?

«”E allora…concerto” del ’81. Avevo 9 anni quando uscì. È uno di quegli ellepì dimenticati, ma non per questo meno importanti».

In che cosa rassomiglia a suo padre?

«Nel cercare di utilizzare l’emozione e l’immaginazione quando compongo un brano o scrivo una canzone».

In che cosa è molto diverso?

«Nelle gestione delle pratiche quotidiane. Lui era molto per aria, e siccome venivano fuori pasticci imbarazzanti, ho imparato a essere metodico e con i piedi per terra».

I genitori fanno continue raccomandazioni ai propri figli. Che cosa le ripeteva suo padre?

«Di non recare danno, di pensare agli altri, di non essere egoista».

È stato difficile essere figlio unico di Enzo Jannacci?

«No, a me è sempre piaciuto».

Eredità umana e artistica: qual è il lascito più prezioso di suo padre?

«Entrambe, non si scindono. In un artista, quando lo è a 360 gradi, il profilo artistico è legato a quello umano, e quello umano lo ritrovi in tutto ciò che fa».

Invece, il contributo di Enzo alla musica italiana?

«Aver prestato molta attenzione a un certo tipo di sonorità e di musicisti che venivano dal jazz, era un grande estimatore di questo genere musicale. E poi l’attenzione verso gli ultimi, quelli che ci danno fastidio perché sono diversi, e i diversi fanno sempre un po’ paura».

Perché non ha mai inciso un disco con suo padre?

«Ho sempre fatto i dischi con mio padre, ma a livello canoro non mi interessava. Il nostro rapporto era solido perché avevamo ruoli diversi: io mi occupavo della produzione, di potergli leggere nel pensiero, preparare gli arrangiamenti, e poi lui ci metteva la sua impronta».

Lei è un compositore, musicista e cantautore a sua volta. È stato difficile trovare una dimensione personale rispetto a suo padre?

«No, perché ho sempre pensato che se avessi avuto talento ce l’avrei potuta fare, e poi perché avrei potuto imparare molto da un insegnante come il papà».

Ha un aneddoto legato alla Sardegna e a suo padre?

«Io sono innamorato della Sardegna, mi sento a casa, mi sento bene, più libero. Dal punto di vista umano, l’isola è sempre stata più avanti rispetto al continente. Ho avuto la fortuna di viverla da piccolo, perché mio papà era innamorato della Sardegna e ci venivamo spesso. Mi ricordo le rincorse insieme in spiaggia, e i suoi abbracci».

