In spiaggia fra vegetazione e insetti 

Il servizio, affidato alla società in house Oristano Servizi è partito il 15 maggio, «purtroppo le piogge hanno rallentato i lavori - fa sapere l’amministratrice unica Ludovica Pau - abbiamo affidato ad una società esterna la pulizia della spiaggia ma il mezzo pesante non può essere adoperato sulla sabbia bagnata perché ne porterebbe via. Ci auguriamo che il meteo conceda una tregua la prossima settimana per poter iniziare». Nel frattempo gli operai sono impegnati nel servizio manuale: cura delle aiuole e raccolta dei rifiuti che puntualmente vengono abbandonati ovunque. «Certo - affermano i chioschisti - non ci sono cestini. Non è una giustificazione all’inciviltà, ma è impensabile che nella borgata alle porte della bella stagione manchino ancora i contenitori».

Lo sdegno, più volte evidenziato dai consiglieri di minoranza attraverso interpellanze e interrogazioni, rimbalza da un chiosco all’altro. «È un’indecenza - sentenzia Giorgia Manca, del chiosco John - a giugno ormai iniziato ci ritroviamo ancora in queste condizioni. Qualsiasi amministrazione civica si sarebbe vergognata di mostrare questo scempio ai croceristi arrivati pochi giorni fa». Non è solo un problema di estetica. «Assieme alla vegetazione proliferano gli zanzare, pulci e zecche» va avanti l’operatrice. Il maltempo di maggio ha ridotto l’afflusso di visitatori nella borgata «ma ormai è questione di giorni - commenta Giorgia Manca - l’estate esploderà improvvisamente e come sempre troverà la borgata impreparata». C’è chi affida il proprio sfogo ai canali social. «Il sindaco potrebbe farci sapere perché Torregrande è ancora in queste condizioni» si legge nella didascalia di un video che mostra cespugli e fioriture nel tratto di arenile antistante la piazza centrale «altrove si interviene già ad aprile».

Che sia un tipo di vegetazione da tutelare, poco cambia. All’appuntamento con la stagione turistica, Torregrande si presenta ancora una volta così: un’immensa distesa verde che arriva quasi a lambire il bagnasciuga. Detto così evocherebbe anche un’immagine romantica, se non fosse che tra una piantina e l’altra dovrebbero trovare posto ombrelloni e lettini. Nella borgata la pulizia dell’arenile è ancora in alto mare e le piogge degli ultimi giorni hanno addirittura rinverdito la vegetazione. E mentre sulla torre costiera sventola fiera la tredicesima Bandiera Blu, vessillo della sostenibilità, sul lungomare piovono le critiche.

La protesta

La pulizia

Gli interventi

Per la riqualificazione dell’arenile, ha ricordato anche in occasione della recente presentazione del bilancio l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda «è previsto un finanziamento di 700 mila euro». Grazie all’intervento della Regione, nel tratto tra la Torre spagnola e Villa Baldino, si interverrà sul ripristino e la salvaguardia del sistema dunale. Nel frattempo permangono le criticità che non riguardano solo il decoro. Per la sistemazione delle passerelle bisognerà attendere probabilmente l’ultimazione della pulizia del litorale.

I servizi

Per quanto riguarda il salvamento a mare, invece, a stretto giro dovrebbe essere pubblicato il bando per l’affidamento del servizio che come ogni anno dovrebbe coprire i mesi di giugno e luglio. E a proposito di attesa, dopo la sistemazione della voragine tra via del Pontile e via Bixio, in tanti si chiedono quando sarà ripristinato il tratto di strada di via Della Pineta, impraticabile per via delle radici degli alberi, e transennato ormai da settimane.

