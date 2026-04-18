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Cabras
19 aprile 2026 alle 00:24

In spiaggia fra divieti e transenne  

San Giovanni inaccessibile, il sindaco: subito i fondi per gli interventi 

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Estate alle porte, primi turisti in arrivo ma diverse spiagge del Sinis, al momento, non sono accessibili. Scalinate in legno danneggiate, ponticelli inagibili e dune crollate: i divieti restano in vigore. Sono passate già diverse settimane da quando l'ufficio del sindaco di Cabras ha inviato le richieste di contributi per far fronte ai danni causati dal maltempo del febbraio scorso. Per ora, però, non è arrivata alcuna risposta e la preoccupazione cresce. «Non possiamo assolutamente essere lasciati senza soldi – tuona il sindaco Andrea Abis – non stiamo parlando di semplici strutture ma di accessi a spiagge pubbliche. Litorali che accolgono presenze importanti».

Le risorse
Il sindaco Andrea Abis ha presentato due richieste, alla Protezione civile sono stati chiesti 365mila euro. «Questi fondi sono necessari per ripristinare tutte le scalinate danneggiate dalle mareggiate - spiega Abis - Altrimenti non sarebbe possibile raggiungere diverse zone della borgata marina. Inoltre, dobbiamo sistemare il ponticello in legno che permette di raggiungere la spiaggia di Mari Ermi. Non possiamo affrontare questi interventi straordinari senza un supporto finanziario importante». L’altra richiesta di 100mila euro è stata presentata all’assessorato regionale Lavori pubblici. «Risorse che servono per studiare in maniera scientifica tutta la parte alta della marina, dove è avvenuto il distacco di alcune porzioni di duna -aggiunge- Solo così possiamo capire se la spiaggia potrà essere riaperta ai bagnanti».

Disagi

«L'affluenza di turisti a maggio non mi preoccupa, ma quella che arriverà dopo sì – sostiene il sindaco - Ecco perché entro i primi di giugno dobbiamo capire se sarà possibile rendere fruibili le spiagge. Non voglio pensare a un’estate con un tratto di costa transennato». Il Comune sta facendo la sua parte: «Stiamo creando un gruppo di lavoro con alcuni professionisti così da poter intervenire subito non appena ci saranno le risorse –aggiunge - Non voglio credere che la nostra costa venga snobbata dalle istituzioni».
Dal primo maggio, intanto, parcheggi a pagamento sia a San Giovanni di Sinis che a Is Arutas. «È chiaro che se le cose non dovessero cambiare, anche le strisce blu dovranno essere modificate» conclude Abis. Se le spiagge non fossero accessibili, tutti si riverserebbero nelle stesse zone.

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