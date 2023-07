In spiaggia fa troppo caldo, chiusa l’area cani FuntanaBau 

Temperatura oltre i 50 gradi ad altezza cane, a Funtanabau (nella spiaggia gonnesina di Fontanamare) la gestione Happy Paws ha deciso ieri di chiudere la casetta dell’accoglienza, consigliando ai bagnanti con cani di portare al fresco gli amici a quattro zampe.

Una scelta fuori dall’ordinario, dettata da temperature eccezionali, per evitare rischi per i cani e per le stesse operatrici. «Ogni mattina sulla nostra pagina pubblichiamo un aggiornamento meteo in modo che, prima di arrivare in spiaggia, i bagnanti possano verificare le condizioni - dice Giulia Sanna, presidente di Happy Paws, l’associazione che gestisce la spiaggia per conto del Comune, nonché infermiera veterinaria – per oggi erano previste temperature altissime, che poi si sono puntualmente verificate: 44 gradi registrati, ma più di 50 ad altezza cane, con rischio molto serio di un colpo di caldo da cui gli animali non si riprendono facilmente. I cani, a differenza degli uomini, non sudano e vanno in iperventilazione. Si potrebbe innescare un meccanismo che può portare a svenimenti, danni d’organo o all’arresto cardiocircolatorio». L’altro rischio è quello di riportare ustioni ai polpastrelli a causa della sabbia particolarmente rovente. «La spiaggia e il mare oggi erano bellissimi per gli umani, ma per i cani le condizioni erano molto difficili- dice Giulia Sanna - da qui la nostra decisione, per garantire la massima sicurezza degli animali».

