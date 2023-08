In spiaggia è festa per le Bandiere blu 

Lungo 17 chilometri di litorale sventolano 8 bandiere blu. Sei in più rispetto al 2013, primo anno in cui il Comune di Tortolì ha ottenuto il vessillo che indica una spiaggia dove l'ambiente viene rispettato e si mantengono alti standard di qualità per le acque in cui si immettono i bagnanti e le infrastrutture vicine. Nel tardo pomeriggio di ieri, al lido di Orrì si è tenuto l’evento promozionale delle Bandiere blu conferite a primavera dalla Fee. Nella cornice della spiaggia affollata, il sindaco Marcello Ladu e i suoi colleghi di maggioranza, Riccardo Falchi (Ambiente) e Fausto Mascia (Urbanistica), hanno incontrato i volontari dell’Università della terza età e della sezione cittadina dell’associazione nazionale Marinai d’Italia, sostenitori delle attività promozionali con il Punto blu di Orrì, curato a rotazione con una media di tre attivisti dell’Università della terza età in servizio ogni giorno, e il Punto blu di via Monsignor Virgilio e della Torre di San Miguel di Arbatax, gestito il giovedì e il venerdì sera dagli ex marinai.

Durante il saluto, il sindaco Ladu ha anche annunciato un’evoluzione amministrativa: «Siamo in fase di aggiornamento del Pul. Sono state presentate osservazioni per rendere più armonico l’utilizzo del litorale di Tortolì». Entusiasta Antonio Falchi, presidente dell’Università: «Da anni partecipiamo a tutte iniziative positive a tutela dell’ambiente». Anche gli ex marinai hanno manifestato passione per la tematica: «Curiamo i punti blu a Tortolì e ad Arbatax e anche noi siamo in prima linea per salvaguardare le bellezze del territorio», ha detto Giuseppino Caria, presidente della sezione cittadina.