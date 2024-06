In spiaggia con la paura delle frane 

Monitoraggio costante della situazione lungo il litorale, segnalazione delle zone maggiormente a rischio e intervento rapido nel caso di piccoli smottamenti nelle aree costiere. Sono queste le misure messe in atto dall’amministrazione comunale di Iglesias per affrontare la questione del dissesto idrogeologico lungo le coste, caratterizzate, per la loro stessa natura, da tipologie di rocce soggette all’azione del mare e all’erosione da parte di agenti atmosferici.

Frana a Masua

Il piccolo smottamento che nei giorni scorsi ha interessato un tratto della costa di Masua, ha sollevato l’attenzione su un tema che assume una rilevanza ancora maggiore nei mesi estivi. Sono diverse le zone soggette a fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico, dalla località di Guroneddu fino a Porto Paglia, per poi riprendere dalla spiaggia piccola di Fontanamare fino a Masua e al sito di Porto Flavia. La mappa delle aree maggiormente esposte, per quanto riguarda il tratto che da Fontanamare arriva fino a Masua, inizia dalla piccola spiaggia frequentata dai proprietari degli animali, per proseguire lungo la costa rocciosa e arrivare al sito chiamato “spiaggia dei giocattoli”, un tratto ormai quasi inaccessibile, che può essere raggiunto solo dal mare o affrontando la ripida falesia al di sotto della strada provinciale per Nebida. Subito dopo troviamo Porto Raffa e due spiaggette unite da una galleria mineraria, frequentate in passato ma nelle quali i fenomeni di erosione hanno reso difficile l’accesso.

Rischi e pericoli

Nonostante i diversi segnali di pericolo, qualcuno si avventura ancora nel vecchio porticciolo della Laveria Lamarmora, noto come “la banchina”, per proseguire poi a Porto Banda, la piccola spiaggia di Nebida, a Porto Ferro, fino ad arrivare a Porto Cauli e alla spiaggia di Masua, con il litorale della pineta che si estende fin quasi all’ingresso di Porto Flavia. «Da Fontanamare – spiega Andrea Testa, geologo e amministratore unico della società in house “Iglesias Servizi” – il litorale è caratterizzato dalla presenza di rocce di puddinga ordoviciana, seguite da zone dove sono presenti rocce particolarmente soggette a fenomeni di erosione per l’azione del mare, del vento e degli altri agenti atmosferici». Per il momento la situazione è sotto controllo. «Ci siamo mossi con largo anticipo – ha sottolineato Francesco Melis, assessore all’ambiente del Comune di Iglesias – sia tenendo sotto controllo la situazione che intervenendo dove necessario. In queste settimane abbiamo controllato la cartellonistica di pericolo, abbiamo messo in atto le procedure per il mettere al sicuro la parete vicino al torrino di Porto Flavia e nella zona di “Bega sa Canna”, oltre a rafforzare le reti contenitive e a liberarle dai detriti che hanno raccolto. Inoltre, reperiremo ulteriori risorse grazie ad un bando regionale che ci consentirà di potenziare gli interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA