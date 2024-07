In spiaggia con il delfino morto 

I resti di un delfino in decomposizione hanno creato scompiglio nella splendida insenatura Cala Domestica. La carcassa è rimasta esposta davanti a centinaia di bagnanti per circa quattro giorni. Il cetaceo, lungo circa quattro metri, è andato a morire in una delle più particolari e frequentate coste dell’Isola, divisa tra il territorio comunale di Iglesias e Buggerru ragion per cui in tanti si sono chiesti di chi fosse la competenza sul problema. L’esemplare è quasi sempre rimasto a galla nel mezzo della baia, tranne per un breve periodo, quando, spinto dal maestrale, si è soffermato sul bagnasciuga prima di essere nuovamente riportato al largo.

Le foto

La curiosità di vedere da vicino uno dei mammiferi marini più amati, ha spinto i numerosi bagnanti, tra cui tantissimi turisti, a immortalare la circostanza con delle foto e, pare, anche con alcuni selfie. L’inconsueto evento ha così movimentato le tranquille giornate dei vacanzieri. Diverso per gli amministratori dei due Comuni, Buggerru e Iglesias, che hanno dovuto tenere sotto controllo la questione. «La carcassa del delfino non ha mai costituito un problema per i frequentatori della spiaggia – assicura Laura Cappelli, sindaca di Buggerru - Stiamo costantemente monitorando la sua posizione, anche con l’ausilio della polizia locale, in modo che da garantire ai bagnanti serenità e sicurezza». La prima cittadina, fin dal primo avvistamento, ha consultato gli esperti del settore per capire come agire: «Finché i resti del delfino si trovano in acqua, non dobbiamo intervenire: la natura deve fare il suo corso. Solo nell’eventualità che finisca in spiaggia si dovrà procedere con la rimozione e lo smaltimento».

In mare

Questa eventualità, ora, sembra molto improbabile: dopo essere rimasta nel centro della baia per due giorni, ed essersi avvicinata al bagnasciuga, ieri era nuovamente al largo. Una volta arrivata in acque profonde, e poco frequentate, la carcassa potrebbe essere rapidamente smaltita dall’azione dei predatori marini. Mauro Usai, sindaco di Iglesias, competente per il tratto tra la torre e i ruderi minerari sul lato ovest della spiaggia, aggiunge: «Riponiamo completa fiducia sul monitoraggio del Comune di Buggerru, che gestisce la spiaggia egregiamente». Il ritrovamento di cetacei morti non è per niente un fatto raro: saltuariamente vengono ritrovati degli esemplari, generalmente di piccole dimensioni, lungo tutto il litorale. «In questo tratto di mare gli avvistamenti di delfini sono quotidiani, ne vediamo a centinaia ogni qualvolta usciamo a pescare – spiega Walter Matta, pescatore di Portoscuso, che al largo di queste coste svolge la sua attività – Il delfino è generalmente molto furbo, ma spesso viene ferito dalle eliche delle grosse navi e poi finiscono lungo la costa, questa è una delle maggiori cause di morte».

RIPRODUZIONE RISERVATA