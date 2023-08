In spiaggia col thermos: vietata la plastica 

Da oggi sino alla fine della stagione estiva nelle spiagge di Castiadas stop alle classiche bottigliette d’acqua portate da casa e a qualsiasi oggetto di plastica monouso. Non solo: gli esercenti non potranno vendere tutto ciò che è plastica monouso come, ad esempio, piatti, bicchieri o cannucce: ammessi solo quelli biodegradabili e compostabili, stesso discorso per i sacchetti della spesa. Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco Eugenio Murgioni: «Lo abbiamo fatto – sottolinea – per prevenire e ridurre la quantità di rifiuti di plastica nell’ambiente marino. Riteniamo doveroso, visto che la vocazione turistica di Castiadas è legata alle bellezze naturalistiche, contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l’ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge». Murgioni aggiunge che «in ogni caso i bagnanti possono utilizzare i moderni thermos, che sono anche più eleganti, o i contenitori in vetro e in alluminio».

L’ordinanza

L’ordinanza – è la numero 10 datata primo agosto – al primo punto riporta il “divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili, quali contenitori, agitatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in tutte le spiagge del Comune di Castiadas”.

Gli esercenti “potranno distribuire ai clienti esclusivamente sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile e compostabile e, in caso di vendita per asporto, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, cannucce in materiale biodegradabili e compostabili”.

Stop ai volantini

Abbinata all’ordinanza sullo stop alla plastica c’è anche quella sulle buone norme da seguire in spiaggia. Oltre ai numerosi divieti già vigenti a livello regionale (ad esempio asportare sabbia o transitare sulle dune) il primo cittadino vieta, tra le altre cose, l’utilizzo di pietre o ciottoli per legare gli ombrelloni: «Purtroppo – spiega il primo cittadino – sta capitando con sempre più frequenza in particolare a Cala Pira lo spostamento di pietre da una parte all’altra per legare gli ombrelloni quando c’’è vento. Oltre al fatto del decoro è anche una questione ambientale e di sicurezza, non va bene prendere le pietre da una parte e lasciarle in mezzo alla spiaggia». Tra gli altri divieti quello di gettare gomme da masticare e quello di “effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi”. La sanzione per i trasgressori va da un minimo di 50 euro a un massimo di 500. «Effettueremo i controlli con i vigili», assicura il sindaco: «Ne abbiamo otto e nei prossimi giorni, grazie a un finanziamento del Ministero, ne avremo altri due».

«Si scoraggiano i turisti»

L’idea non piace a Gabriele Contu, ex vicesindaco e oggi – dopo lo scontro con Murgioni in seguito, appunto, al ritiro della delega da vice – unico consigliere di minoranza: «La parola divieto – sostiene – è sempre brutta. Vietare è facile. Io invece penso che come prima cosa sarebbe meglio attrezzare bene le spiagge con cartellonistica e cestini e poi occorre far girare, e tanto, i vigili». Contu inoltre mette in evidenza che «stiamo affrontando una stagione paradossale: ci dicevano che ci sarebbe stato il boom invece non è così. E il divieto di certo non aiuta». Secondo il consigliere comunale «se si vuole tutelare l’ambiente si inizi controllando le zone Sic e la Marina di San Pietro dove ci sono ambulanti che dormono fra i cespugli. Con i divieti invece diamo una preoccupazione in più ai turisti che magari il prossimo anno sceglieranno un’altra meta».

