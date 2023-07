In spiaggia col “poliziotto amico” 

Simulazione di interventi di salvamento, recupero di oggetti pericolosi e tanta informazione sulle insidie che il mare nasconde. In un’estate iniziata con tre vittime lungo le coste dell’Oristanese, la Questura organizza 4 giornate di prevenzione con “Il poliziotto, un amico anche in mare”: si inizia a Torregrande, martedì 8 nella spiaggia 26 di Arborea, il 9 a Mari Ermi e il 10 a Putzu Idu.

L’iniziativa

Il questore Giuseppe Giardina, col capo di gabinetto Michele Chessa, i sindaci di Arborea, Cabras, San Vero Milis e Oristano (era presente il vicecomandante della polizia locale perché il sindaco è dimissionario) ieri ha illustrato il progetto. «Un’idea sviluppata in pochi giorni insieme ai sindaci sull’onda dell’emozione per le recenti tragedie – ha spiegato il questore – saranno giornate in cui si farà grande opera di sensibilizzazione fra bagnanti e turisti, previsti momenti informativi dalle 9 alle 12». Attività in collaborazione con gli artificieri della Questura di Cagliari e le squadre dei cinofili di Oristano; presenti anche gli atleti delle Fiamme oro, uno di quali è stato campione europeo di salvamento a mare, l’elicottero della polizia, i sommozzatori della Questura di Sassari infine la Polstrada farà prevenzione contro l’abuso di alcol.

I sindaci

Andrea Abis (Cabras) ha sottolineato le difficoltà per organizzare il salvamento a mare, con risorse limitate stanziate dalla Regione. Simili problemi sono stati segnalati anche da Manuela Pintus «ad agosto allestiremo almeno una torretta». Il sindaco Luigi Tedeschi ha fatto sapere che due gare sono andate deserte ma si sta sistemando la cartellonistica nelle spiagge.

