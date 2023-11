In spiaggia aspettando il Natale 

Quella di San Martino esiste già, ma se va avanti così dovranno inventare l’estate di San Silvestro. Non è vero che non ci sono più le mezze stagioni: sono scomparse pure quelle intere. Nessuna traccia dell’autunno. considerate le decine di cagliaritani (e di turisti) immersi ieri mattina nel mare del Poetto, in un mese che si chiama novembre. Nei chioschi, all’ora di pranzo, era difficile trovare un tavolo come se si fosse a Ferragosto, anche se le presenze in spiaggia non sono paragonabili a quelle estive. Ma sono tante, a un mese e mezzo dal Natale.

I concessionari

E no, ai gestori dei chioschetti lungo la spiaggia non viene esattamente da piangere, considerati gli affari fuori stagione. «Quando c’è il sole, c’è lavoro», sorride Giacomo Busonera, titolare de “Le palmette” alla prima fermata, dove le presenze in spiaggia sono abbastanza significative. «Un terzo dei clienti che pranzano», aggiunge il concessionario, «sono croceristi. Nessuna convenzione con armatori o agenzie: loro chiedono di andare in spiaggia e li vediamo scendere dai pulmini». Busonera non sa che fine faranno le concessioni, in scadenza il 31 dicembre: «Dalla Regione non dicono nulla». Lo ripete Maurizio Marongiu, titolare del “Twist” alla quinta fermata: «Anche noi abbiamo tanti croceristi, ma la maggior parte degli ospiti seduti ai tavoli sono cagliaritani. Era successo anche l’anno scorso: a dicembre c’era ancora bel tempo e noi abbiamo lavorato bene. Chissà che cosa sarà di noi dal primo gennaio in poi, visto che scadono le concessioni e alla Regione non pare che se ne occupino».

Il popolo della spiaggia

La cagliaritana Giada Perone è appena uscita dall’acqua e nemmeno sente il bisogno di coprirsi con l’asciugamano: «Con questo sole? A dire il vero, io faccio il bagno anche a febbraio, perché stimola la circolazione e il sistema immunitario. Giro per le spiagge cagliaritane», aggiunge Perone, «alternando il Poetto a Calamosca e a Cala Fighera, mentre d’estate appena posso vado a Castiadas, dove ci sono anche spiaggette più riservate». Namzul Huda, bangladese, spinge il suo carretto in cui sono appesi gli abiti da mare: «Non si lavora: vendo poco tutti i giorni, anche se c’è bel tempo». A Cagliari da quindici anni, non si sente soddisfatto neanche d’estate: «La gente compra poco, e anche quando vado al mercatino faccio pochi affari. Ma non mi arrendo e vado in giro ogni giorno».

La bagnante “importata”

La torinese Simona Santoni è arrivata in città il primo settembre con biglietto di sola andata, poi la tappa all’anagrafe: «Ora vivo qui, dove ho i nipotini». È appena uscita dall’acqua ed è raggiante: «Questa spiaggia è una meraviglia, e lo è anche poter fare il bagno a metà novembre». L’espressione del viso indica che ben difficilmente lascerà la prima fermata per tornare in Piemonte. Alla quinta fermata, il trentenne cagliaritano Nicola Abis si gode il sole assieme ad Alessia Baldussi, che ne ha 23: «Fino a ottobre siamo venuti in costume da bagno, ora non più. In giornate come queste, qui si sta benissimo».

Il meteo

Sarà “estate” fino al weekend: parola del meteorologo Alessandro Gallo: «Risale aria calda e umida subtropicale africana. Nell’Isola, soprattutto sul Cagliaritano, le temperature massime fino a 25 gradi andranno avanti ancora oggi e domani. Giovedì lieve diminuzione e poi calo importante, nel fine settimana, di minime e massime. Il caldo umido potrebbe favorire nebbie e foschie a tarda notte e nel primo mattino. Ci sarà qualche debole precipitazione, con vento di maestrale». E l’autunno, quello vero, resta in sala d’attesa.

