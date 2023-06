In spiaggia affiora la storia 

Di fronte allo Scoglio di Peppino, nel Comune di Muravera, ci sono dei grandi blocchi di arenaria (un’antica cava) che potrebbero nascondere un approdo fenicio. A farli emergere dalla sabbia – stavolta molto più di altre volte – un’imponente mareggiata. Lo spettacolo è stato ripreso da centinaia di turisti, alcuni dei quali hanno allertato il Comune. Il sindaco Salvatore Piu ha subito chiesto un intervento degli enti competenti per tutte le verifiche del caso: «Faremo delle precise richieste – ha puntualizzato – se il lastricato emerso dovesse rivelarsi importante da un punto di vista storico e archeologico chiederemo che venga limitato il numero dei bagnanti che possono accedere alla zona».

La ex cava

La zona è occupata quasi esclusivamente da ombrelloni e lettini di due grandi villaggi turistici: camere e servizi di entrambi ricadono in territorio di Castiadas, gli stabilimenti, invece, in quello di Muravera. «Abbiamo segnalato il tutto alla Capitaneria di porto e alla Soprintendenza archeologica e alle belle arti perché prendano gli opportuni provvedimenti», ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Fabio Piras.

La cava era già stata censita ma quasi mai era emersa in maniera così evidente. Come risulta anche dagli studi degli archeologi Ferruccio Barrecca e Gennaro Pesce, nella località di Costa Rei ci sarebbero stati degli approdi fenici. In particolare nei pressi dello Scoglio di Peppino esisteva una cava di arenaria tirreniana e probabilmente un porto. Un'area, insomma, molto suggestiva da un punto di vista paesaggistico, ambientale e naturalistico. Area che risulta, tra l'altro, di interesse archeologico nel piano paesaggistico regionale.

Archeologia o resort?

In questi giorni, grazie alla mareggiata che ha portato via una parte dell'arenile, si intravedono consistenti tagli di cava di sagoma rettangolare e dimensioni di circa un metro e mezzo di lunghezza e 60 centimetri di larghezza. La cava potrebbe estendersi sino a un laghetto che c'è sul retro della spiaggia: se tutelata e portata alla luce definitivamente, potrebbe costituire un richiamo per il turismo archeologico. Anche se potrebbe essere da ostacolo all’attività dei due grandi resort.

