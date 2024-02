In sovrappeso 70 pazienti su cento 

Il campione non è rappresentativo, ma comunque significativo: degli 83 pazienti sottoposti allo screening durante l’evento nazionale patrocinato da Anmaco e Fondazione “per il tuo cuore”, in collaborazione con l'Asl 3, per il riconoscimento dei fattori di rischio cardiovascolari modificabili con un corretto stile di vita, il 70 per cento dei pazienti visitati è risultato sovrappeso oppure obeso. Al 10 per cento di loro è stata modificata la terapia (antipertensiva e ipercolesterolemia), altri quattro pazienti invece sono stati inseriti in telemedicina (percorso scompenso cardiaco, attivo nella Asl di Nuoro con quasi 400 pazienti). Tra i risultati quello di due nuove diagnosi di scompenso cardiaco (Bnp alterato) a quattro pazienti con aritmie cardiache presi in carico dalla cardiologia del Hsf. Otto su dieci non aveva consapevolezza dell’importanza del controllo e non aveva in programma alcuna visita. «Siamo pronti – commenta Mauro Pisano, direttore della Cardiologia nuorese - ad organizzare campagne di sensibilizzazione e di screening nelle case di comunità».

