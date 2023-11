In soccorso ai quattrozampe (e ai padroni) 

Un mezzo di soccorso immediato per gli animali che hanno bisogno di essere portati dal veterinario sarà a disposizione a Monserrato grazie al progetto “Libertà in Movimento” ideato dall’associazione Leidaa Cagliari, con il patrocinio gratuito del Comune. La presidente Anna Rita Salaris spiega: «Nasce da un accordo tra Leidaa e la ditta Nuova Mobilità Sarda, che ci fornirà un veicolo attrezzato per il recupero di un animale in caso di incidente stradale o di ritrovamento, quando non è possibile l’intervento del servizio convenzionato col Comune. Non solo: i nostri volontari useranno il mezzo per accompagnare le persone impossibilitate a portare i loro animali dal veterinario o a fare la toelettatura, e a comprare cibo per i propri quattro zampe».

Gli sponsor

Salaris precisa che non si tratta di sostituirsi alle ambulanze veterinarie o al canile: «Non potremo portare gli animali recuperati dalla strada al canile». I volontari di Leidaa stanno visitando le attività commerciali per capire quali potranno sponsorizzare l’iniziativa. «Vista la nostra collaborazione con il Comune, abbiamo proposto questo servizio innovativo». Da gennaio di quest’anno a Monserrato sono stati recuperati 25 cani e 24 gatti, molti gravemente feriti, alcuni smarriti e altri abbandonati. Undici tra i cani recuperati sono stati restituiti ai proprietari, sei sono stati adottati con gli incentivi non economici del Comune e tre sono stati prenotati dall’ufficio Benessere animale presso il canile Shardana di Selargius per essere dati in adozione a breve. Per quanto riguarda i gatti, sette sono stati adottati, quattro rimessi in libertà nelle colonie feline di provenienza e quattro restituiti ai padroni. E martedì c’è stato un incontro pubblico in cui la presidente di Leidaa, in collaborazione con l’ufficio Benessere animale e la Commissione competente presieduta da Saverio Deroma, ha spiegato come registrare una colonia felina, come funzionano le sterilizzazioni e quali sono le norme sulle colonie e in generale sul ritrovamento di un animale.

Il progetto dell’oasi

«Lunedì faremo un sopralluogo per una stima dei costi di realizzazione di un’oasi felina - annuncia l’assessora al Benessere animale Paola Piroddi – Ringrazio Leidaa e il Nogra che ci stanno aiutando a sensibilizzare i cittadini e ad organizzazione varie iniziative». E il sindaco Tomaso Locci aggiunge: «Stiamo istituendo un capitolo specifico sul Benessere animale: ci sarà inizialmente un piccolo fondo per le sterilizzazioni dei gatti che vagano sul nostro territorio».

