In Siria immagini orribili sulle atrocità compiute contro i drusi 

Damasco. È stato legato alla sedia da miliziani filo-governativi siriani ed è stato bruciato vivo. Del religioso druso siriano rimangono solo le caviglie e i piedi, con i sandali ancora indosso, che non sono stati carbonizzati. Così come è intatta la sua foto, incorniciata, che lo ritrae con il tradizionale turbante bianco dei dignitari drusi. È solo uno dei quadri della galleria degli orrori proveniente da Sweida, capoluogo meridionale, teatro di sanguinosi scontri, senza precedenti negli ultimi decenni, tra miliziani drusi, arroccati a difendere la città e i suoi dintorni, e forze tribali sunnite ausiliarie delle forze governative, intervenute «per ristabilire l'ordine» e «proteggere i civili».

Nel giorno in cui Hakan Fidan, ministro degli esteri della Turchia, Paese che sostiene il nuovo potere di Damasco, ha accusato Israele, che si erge a protettrice dei drusi, di voler destabilizzare tutta la regione «mantenendola nel caos», le autorità siriane hanno diffuso i risultati dell’inchiesta governativa sui massacri, a marzo, di circa 1.500 civili alawiti nelle regioni costiere e nella Siria centrale. Dopo cinque mesi, la commissione ha identificato 1.426 uccisi, in larga parte civili alawiti, tra cui donne. Un dato confermato dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria e dall’agenzia Reuters.

