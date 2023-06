“In silenzio”:  perché un giovane massacrò i propri cari?   

Un progetto speciale accompagna il reinserimento nella società dell’assassino del balcone, come viene chiamato Sergio Cisca (Arón Piper), protagonista del thriller psicologico spagnolo targato Netflix “In silenzio”. Dopo sei anni di prigione scontati per aver ucciso i suoi genitori, il giovane può tornare nella sua casa con un anno di anticipo rispetto alla condanna inflitta dal tribunale.

Dalla sera dell’omicidio, Sergio non ha più parlato. Non una parola nemmeno davanti ai giudici, mai una spiegazione sulle motivazioni che lo spinsero a buttare giù dal balcone la madre e il padre. E anche adesso che è fuori la situazione non è cambiata. Tornato in libertà però non sarà completamente solo ma sotto costante controllo attraverso un sofisticato sistema di videosorveglianza installato sia nell'appartamento dove tutto cominciò, sia nella città. Viene infatti seguito da remoto da una psichiatra che collabora alle indagini, Ana Dussuel (Almudena Amor), e che dedica al paziente - che lei stessa definisce “un narcisista maligno, estremamente intelligente” -, un’attenzione che sembra andare oltre il suo impegno professionale, motivata sempre di più a scoprire il motivo che l’ha spinto a uccidere i genitori.

Sergio incontrerà Marta (Cristina Kovani), una ragazza con cui durante la detenzione ha scambiato numerose lettere, l’unica con cui riesce ad aprirsi. Ma l’obiettivo del protagonista, che diventa subito una ossessione, è quello di ritrovare sua sorella Noa, adottata da un’altra famiglia. (gr. pi.)