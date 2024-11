In silenzio l’ultima “discesa” di Filippo 

Inviata

Bosa. Un silenzio surreale nella chiesa del Carmelo, illuminata dal sorriso di Filippo col costume sardo in un momento di una delle sue tante Sartiglie. La sua immagine, posata sul feretro, cattura subito gli sguardi delle centinaia di persone e degli amici cavalieri oristanesi che hanno accompagnato il loro ex presidente nella sua ultima “discesa”. Ieri pomeriggio una folla immensa si è stretta ai familiari del 50enne, originario di Oristano e residente nel centro della Planargia, morto venerdì scorso in un incidente di caccia nelle campagne di Sedilo.

La vicinanza

Il vescovo della Diocesi Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino arriva poco prima della celebrazione per stringere in un abbraccio Cristina, la moglie di Filippo Vidili. Pochi minuti per cercare di portare un minimo di conforto per un dolore che durante l’omelia viene definito «incommensurabile. Il distacco da una persona amata è qualcosa di grande, unico, tocca amori diversi in modi differenti e nessuno può dire che c’è un dolore più grande di un altro». Lo sconforto è palpabile fra le navate della chiesa, i visi velati dalle lacrime e gli amici che cercano di farsi coraggio a vicenda. In prima fila c’è il papà Marco, ex componidori che a Filippo aveva trasmesso l’amore per i cavalli e la Sartiglia; e ancora il fratello, la sorella e tutti gli altri parenti. ll vescovo si rivolge direttamente alla moglie Cristina «Filippo non è sparito ma non ti posso dire che tutto sarà come prima. Dobbiamo pensare però che la vita va avanti proprio come lui ci ha insegnato nella versatilità delle sue passioni». E si sofferma su quella «esistenza finita in modo maldestro, strano e inatteso ma che, anche in un momento così doloroso, ci deve spingere a cogliere la pienezza della vita».

L’appello

Ed ecco l’esortazione a non dare mai nulla per scontato: «I tempi dell’orologio della vita non sono eterni e forse dovremmo ripensare anche alle modalità di svago della nostra esistenza che, talvolta, possono mettere a repentaglio un dono così prezioso come la vita umana». Il pensiero di tutti vola alla battuta di caccia nelle campagne di Sedilo, dove Filippo ha perso la vita colpito per errore da un compagno. «Questa cesura dolorosissima ci ricorda l’imperscrutabilità dell’esistenza ma anche lo spessore unico della vita umana». Cerca parole di conforto «ma nemmeno quelle del vescovo servono – osserva – Pur con il cuore rotto, credo che il grido gioioso di Filippo sia questo: continuate a vivere, prendetevi sul serio, amatevi ».

Il dolore

La commozione traspare anche sul volto del vescovo e dei sacerdoti che hanno concelebrato la messa a iniziare da padre Paolo Contini, che da ex sartigliante conosceva bene Filippo. Per l’ultimo saluto al cavaliere da Oristano sono arrivati anche il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessora Maria Bonaria Zedda e Carmen Murru, nella doppia veste di esponente della Giunta e amazzone della Giostra. Accanto a loro il primo cittadino di Bosa Alfonso Marras, amministratori, il sindaco di Sedilo Salvatore Pes e soprattutto numerosi cavalieri, con in testa il presidente dell’associazione Ignazio Nonnis. All’esterno la piazza è stracolma, il silenzio è rotto dai singhiozzi quando il feretro, scortato dai barracelli, si dirige verso il cimitero.

