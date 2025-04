In sicurezza la colonia abusiva, catturati e sterilizzati tutti i gatti 

Si è conclusa l’attività di cattura dei gatti della colonia abusiva di via Turati, sistemata nel cortile della clinica Korian. Tutte le femmine sono state sterilizzate e adesso saranno riportate dove si trovavano prima.

I gatti infatti non possono essere trasferiti in massa, ma essendo sterilizzati la colonia piano piano dovrebbe sparire. Contemporaneamente il Comune ha provveduto a ripulire tutto lo spazio del cortile, eliminando i rifiuti ammassati e le cucce vecchie. Sono rimasti un paio di trasportini per il riposo dei gatti.

Sono stati inoltre sistemati i distributori di crocchette. I gatti infatti potranno essere alimentati soltanto con questi appositi contenitori per evitare di trasformare di nuovo l’aera dove si muovono decine di pazienti, in un letamaio.Chiunque sarà scoperto a gettare cibo al di fuori dei contenitori o a lasciare l’acqua in piattini e in ciotole di plastica, sarà multato dalla Polizia locale.

La colonia, che non è mai stata autorizzata dall’Asl, sarà adesso controllata costantemente. La messa in sicurezza degli animali è stata finanziata dal Comune nell’ambito del progetto portato avanti assieme all’associazione Palla Onlus per la sterilizzazione gratuita non solo dei gatti ma anche dei cani, misura necessaria per combattere il randagismo.

Nelle prossime settimane saranno catturati anche gatti di altre colonie abusive sparse nelle diverse zone della città.

