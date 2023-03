In sicurezza il parco di Pixinortu 

Duecentocinquanta tonnellate: è questa la quantità stimata di legname che sarà recuperato dal parco di Pixinortu dopo gli interventi per la messa in sicurezza. Il polmone verde che si trova al confine tra il territorio di San Sperate e quello di Monastir, è tutt'ora chiuso al pubblico dopo l'allarme incendi (dolosi) dello scorso agosto. L'allora neo eletto sindaco Fabrizio Madeddu decise di «chiudere in via precauzionale il parco».

Oltre alle problematiche relative ai piromani, però, a preoccupare era la sicurezza dei cittadini che decidevano di concedersi una passeggiata (o corsetta) nel boschetto, tra alberi caduti, tronchi pericolanti e rami spezzati a mezz'aria. A peggiorare ulteriormente la situazione le trombe d'aria che negli ultimi sei mesi si sono abbattute sul territorio e che avrebbero, secondo le testimonianze, aumentato i rischi.

Dopo la chiusura, con l'affacciarsi del 2023, il parco ha visto l'approvazione di un progetto da 400 mila euro: «Con l'approvazione del progetto esecutivo finale siamo pronti ad agire», spiega il sindaco. «Riattiveremo il percorso vita, ci saranno interventi forestali di pulizia e messa in sicurezza e ristruttureremo la casa parco, terminandola».

E ora, dopo due mesi dall’annuncio, ecco le operazioni di pulizia con le quali si interverrà «su alberi atterrati, cimati e sramati, inclinati» ma anche quelli «interessati da fitopatie, attacchi di funghi, e in generale la popolazione forestale compromessa dagli eventi calamitosi». Interventi che in questo caso, secondo il Comune, «sono da intendersi a costo zero per l'amministrazione».

Le 250 tonnellate raccolte potrebbero eventualmente fruttare circa seimila euro sul mercato. Gli operatori dovranno tener conto delle diverse piante nel parco (lecci, pioppi, frassino, pini) e dovranno occuparsi anche di «ricreare le condizioni adatte a favorire lo sviluppo della rinnovazione» del parco. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati in discarica.