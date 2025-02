In sicurezza il parapetto della strada panoramica 

Lavori conclusi nella strada panoramica di Isili chiamata “Is Coronas”. Da tempo il parapetto in legno risultava danneggiato e in parte compromesso tanto da rendere poco sicura la strada. L’amministrazione comunale è intervenuta con una prima tranche di lavori sostituendo i pali deteriorati.

La panoramica è una via utilizzata dagli automobilisti per evitare il centro abitato e raggiungere così la Statale in breve tempo. Qui hanno l’ingresso anche diverse abitazioni ed una struttura per anziani, pertanto il traffico di mezzi e di persone è sostenuto. Inoltre nel tempo Is Coronas è diventata appetibile per chi vuole fare una passeggiata rilassante a contatto con la natura e per chi si allena. Un percorso che costeggia il centro abitato da una parte e l’aperta campagna dall’altra.

Le condizioni del parapetto erano tali da non garantire sicurezza a tutte le persone che passano ogni giorno soprattutto laddove c’è il marciapiede e la staccionata di protezione rispetto alla campagna su cui si affaccia la strada.

«Oltre alla sicurezza dei pedoni», ha detto il sindaco Luca Pilia, «interverremo anche per la sicurezza degli automobilisti provvedendo alla potatura delle piante che stanno creando problemi alla viabilità». Alberi e arbusti stanno occupando la carreggiata e limitano la visibilità in particolari in quei tratti della panoramica dove la strada è più stretta. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA