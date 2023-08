In sicurezza i canali dell’agro 

In soli sei mesi e con fondi regionali pari a due milioni si avvierà l’opera di messa in sicurezza dei canali che passano per l’agro di Alghero. In totale 40 chilometri di collettori e canali a cielo aperto di cui 22 facenti parte del canale Orune. Il Consorzio di Bonifica della Nurra è stato incaricato dei lavori straordinari sui corsi d’acqua interessati e stamattina a Guardia Grande c’è stata la consegna del cantiere all’impresa Elettrotecnica S.r.l. di Viddalba.

Allo stato attuale i canali si presentano ricoperti da una fitta vegetazione che invade l'alveo e ostruisce il deflusso delle acque piovane. Per evitare i disastri accaduti nel 2021, quando il territorio della bonifica era finito sott’acqua, si provvederà alla pulizia degli alvei attraverso lo sfalcio e l’asportazione completa della vegetazione infestante rispettando le piante e i manufatti esistenti sul posto. «Un lavoro che finalmente può partire dopo due anni di preparazione per il lungo e complicato iter burocratico» ha commentato Gavino Zirattu, il presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, ringraziando il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il sindaco di Alghero, Mario Conoci. Presenti, tra gli altri, i rappresentanti delle associazioni e dei comitati di borgata. Gli agricoltori da tempo sollecitavano l’avvio degli interventi sui canali del territorio della bonifica. Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha sottolineato la necessità di affidare sempre più «funzioni e operatività ai Consorzi di Bonifica che possono intervenire sia nella fase di prevenzione del rischio idrogeologico, ma anche nella gestione della risorsa idrica e delle dighe per la produzione di energia elettrica». (m.p.)

