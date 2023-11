In Sicilia sconti fino al 50% sui voli  

La Regione Sicilia interviene per limitare il caro voli in vista di Natale. Lo fa aprendo il portafogli, 27,5 milioni di euro - tra fondi regionali e per l’insularità - per abbattere fino al 50% il costo dei biglietti per i collegamenti da e per l'Isola per le tratte Roma (due aeroporti) e Milano (tre scali). A beneficiarne per 13 mesi saranno i siciliani residenti, gli studenti, chi ha un reddito Isee fino a 9.360 euro, gli anziani con più di 65 anni, i viaggiatori per ragioni sanitarie, i giovani under 26, i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, gli atleti agonisti, i dipendenti con sede di lavoro fuori dalla regione. Un provvedimento simile a quello progettato in Sardegna dall’assessorato ai Trasporti, che però attende ancora il via libera dalla Giunta regionale. La Regione siciliana pubblicherà il bando per raccogliere le adesioni delle compagnie aree. L’abbattimento del 25% sarà per tutti i residenti in Sicilia e potrebbe scattare già al momento della prenotazione dalle piattaforme delle compagnie che aderiranno, l’ulteriore 25% invece è destinato alle categorie deboli: in quest’ultimo caso se le compagnie non accetteranno l’autocertificazione al momento della prenotazione sarà direttamente la Regione a gestire le richieste di rimborso attraverso un proprio portale. In Sicilia, a differenza della Sardegna, non esiste un sistema di continuità territoriale con i principali aeroporti italiani: non ci sono voli a tariffa agevolata, i passeggeri pagano la tariffa piena su tutti i collegamenti.

