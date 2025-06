«In Sicilia gare truccate per 130 milioni»  

Palermo. A tavolino, per anni, un comitato d’affari criminale con al vertice un commercialista dal curriculum impeccabile e decine di incarichi avrebbe gestito appalti milionari della sanità siciliana. L’ennesimo scandalo in un settore finito nel mirino degli inquirenti più volte scoperto dalla Procura di Palermo che, un anno e tre mesi fa, chiese al gip l’arresto di funzionari, lobbisti, imprenditori e faccendieri. Solo ora, e dopo gli interrogatori preventivi previsti dalla legge, è arrivata la risposta dell’ufficio delle indagini preliminari che ha disposto misure cautelari tra domiciliari, provvedimenti interdittivi e obblighi di dimora nei confronti di dieci persone accusate a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il quadro che esce dall'indagine è desolante. I pm parlano di «corruzione sistemica» e di almeno 5 gare pilotate. Il valore complessivo è di 130 milioni. Secondo l'accusa per avvantaggiare le imprese amiche i pubblici funzionari coinvolti avrebbero anticipato ai loro referenti documentazione riservata relativa a gare ancora da bandire, avrebbero costruito capitolati su misura sulla base delle indicazioni ricevute dagli interlocutori arrivando ad annullare i bandi non graditi alle stesse imprese.

