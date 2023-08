«In sette giorni 2,2 miliardi di accise? È una fake news» 

«Come diavolo viene sparato lo scandaloso numero di 2,2 miliardi di euro in una sola settimana da congelare perché frutto di appropriazione indebita da parte dello Stato che si spartirebbe i soldi delle vacanze degli italiani con pompe e grossisti?». Lo chiede la Figisc-Confcommercio, tramite una nota in cui segnala che «in questi giorni si legge sui media nazionali e locali, sui blog e su ogni altra fonte di informazione la notizia della denuncia alle Procure della Repubblica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell’ultima settimana; e, contestualmente, nei confronti delle pompe e dei grossisti che nel corso di queste settimane hanno speculato sulle vacanze degli italiani».

La Figisc spiega che «se lo Stato ha incamerato solo nell'ultima settimana 2,2 miliardi di euro di accise, si deve dedurre che, dovrebbero esserci state vendite per la bellezza di 3,352 miliardi di litri in una sola settimana, cioè il 9% di tutto l’anno 2022, oppure l’equivalente di un intero mese di luglio o di agosto del 2022». La domanda che pone la Figisc è «come sia possibile che gli italiani siano stati colti da un irrefrenabile desiderio di movimento come se non ci fosse un domani, al punto di consumare in una sola settimana il 10% di quel che di solito, pandemie permettendo, consumano in un anno?».

L’associazione dei benzinai ammette: «Che le accise non siano simpatiche a nessuno è un fatto, soprattutto quando sono tra le più elevate di Eurolandia, ma, stante la normativa vigente, lo Stato ha agito legalmente e non si è appropriato indebitamente di nulla».

