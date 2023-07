In servizio sette nuovi treni dell’Arst meno inquinanti 

Sette nuovi treni, più veloci e meno inquinanti, per la tratta Monserrato-Isili. Ieri mattina c’è stato il viaggio inaugurale dalla stazione di San Gottardo direzione Mandas e Isili. I nuovi convogli dell’Arst sono a trazione diesel-elettrica, con bassissime emissioni, e possono raggiungere i 100 chilometri orari.

Presente il governatore Christian Solinas: «La Regione va avanti nel rinnovamento del proprio parco viaggiante e di ammodernamento del sistema ferroviario, anche in termini di sostenibilità ambientale», ha detto per poi sottolineare che negli ultimi anni la Giunta ha stanziato «importanti risorse per l’acquisto di nuovo materiale rotabile che ci consente di mettere gradualmente a riposo i vecchi mezzi, che saranno destinati al Trenino verde». Solinas ha anche aggiunto che gli investimenti fanno parte di una più ampia strategia «volta ad affrontare e ad abbattere il divario strutturale, che si traduce in mancato sviluppo economico. Di questo ne ho parlato in un incontro con il ministro Salvini».

Tra gli obiettivi della legislatura c’è il potenziamento della mobilità ferroviaria e stradale, e dell'integrazione in termini di intermodalità e di connessione, «per dotare la nostra Isola di collegamenti sicuri e vie di accesso efficienti che dalle zone interne arrivino a quelle costiere e all’asse viario principale. Perché è necessario, soprattutto per una regione a bassa densità di popolazione, con ampi squilibri tra zone interne e costiere, lo sviluppo di un sistema integrato di trasporti che non crei isole nell’Isola», ha concluso Solinas.

