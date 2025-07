In servizio due nuovi medici  nel centro trasfusionale 

Sguardo sempre attento sulla sanità nel territorio del Sarcidano-Barbagia di Seulo da parte degli amministratori. Nei giorni scorsi Ares (azienda regionale della Sardegna) ha dato l’incarico provvisorio a due medici di lavorare all’ospedale San Giuseppe Calasanzio nel reparto Medicina Trasfusionale. I due medici, Serenella Porcedda e Nicola Ramundo, andranno a coprire 38 ore settimanali di un servizio fondamentale per l’attività dell’ospedale e per le persone del territorio. La prima farà 25 ore settimanali e il secondo le restanti 13 ore.

I due professionisti hanno preso servizio il 25 giugno scorso e il contratto durerà fino al 28 dicembre prossimo. C’è stato l’impegno dei sindaci affinché non ci fossero carenze proprio a ridosso dell’estate. «Abbiamo chiesto», ha detto il primo cittadino di Isili Luca Pilia, «un potenziamento del servizio per garantire la presenza del personale medico». Una risposta immediata, quella dell’azienda e della Regione, perché il presidio ospedaliero del Sarcidano continuasse a garantire l’assistenza necessaria in un periodo, come quello estivo, dove le ferie sommate a pensionamenti e malattie, creano notevoli disagi all’utenza. Ma l’interesse degli amministratori non si ferma a questo servizio. «Oggi», ha aggiunto Pilia, «è opportuno che ci sia la necessaria attenzione verso il pronto soccorso, soprattutto in questo periodo in cui il servizio di emergenza soffre maggiormente». I sindaci aspettano la visita del nuovo commissario Aldo Atzori.

