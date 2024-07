In servizio da metà agosto i nuovi ispettori ambientali 

Concluso il corso qualche settimana fa, gli ispettori ambientali volontari sono pronti a entrare in azione nel territorio per dare una mano alla Polizia locale, alla De Vizia e agli ispettori ambientali dell’assessorato comunale, nella lotta alle discariche e all’inciviltà. Salvo intoppi, dovrebbero cominciare verso la metà di agosto. Tra questi c’è anche il presidente del Comitato di Margine Rosso, Emanuele Contu.

«Dopo le lungaggini burocratiche che in Italia purtroppo sono una prassi», premette Contu, «finalmente si potrà prendere servizio. Spero di dare il mio piccolo contributo a una causa, la lotta agli abbandoni incontrollati dei rifiuti su tutto il territorio, che oggi vede un’escalation senza precedenti». Detto questo, «probabilmente manca ancora un'informazione più chiara e dettagliata anche sul semplice conferimento dei rifiuti urbani. In questo senso il compito dell'ispettore ambientale si baserà sull'informazione e sul controllo del territorio. È chiaro però», prosegue il presidente del Comitato di Margine Rosso, «che in un territorio così vasto il nostro apporto non sarà sufficiente viste le forze in campo perciò, oltre a contare sul buon senso del cittadino, ci si augura che possa esserci nel prossimo futuro un'adesione maggiore a questo tipo di iniziative promosse dal Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA