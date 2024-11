In serie C1 regna l’equilibrio: dieci squadre in cinque punti 

Dieci squadre in cinque punti. Il campionato di serie C1 di calcio a 5 non sta tradendo le aspettative: grande equilibrio, partite combattute e risultati mai scontati. Per ora sono due le squadre al comando dopo sette giornate: Città di Cagliari e Cus Cagliari, con 15 punti. A una lunghezza, Ichnos Sassari e Sestu Sardinia Futsal. A 13 il Villaspeciosa e la Villacidrese (unica squadra imbattuta). Poi le altre: Domus e Villasor (12), C’è Chi Ciak Serramanna (11) e Fanni Sassari (10). In coda le altre quattro squadre: Zb Iron Bridge e Portoscuso con 5 punti, Futsal 4 Mori e Happy Fitness Porto Torres ancora a zero.

In vetta

Darci Foletto, allenatore del Città di Cagliari, conferma: «È un campionato molto equilibrato e difficile. Stiamo affrontando avversari organizzati e allenati. Incontriamo qualche difficoltà nei campi piccoli. Ma i ragazzi stanno dando il massimo dal primo giorno. E possiamo solo crescere». Al primo posto anche il Cus Cagliari. Il mister Fabio Perdighe è soddisfatto: «Un torneo competitivo. Noi stiamo facendo bene. Ma il primo obiettivo resta una salvezza tranquilla. Poi, nel caso, cercheremo di toglierci altre soddisfazioni».

Sul podio

Terzo posto per l’Ichnos Sassari del tecnico Eurico Souza, dopo il successo in casa del Fanni Sassari. «Era fondamentale vincere per rialzare il morale della squadra. I ragazzi hanno dato tutto». Poi aggiunge: «Stiamo affrontando un campionato molto difficile ed equilibrato, in cui ogni partita può riservare delle sorprese. Ora è presto per fare previsioni. Noi dobbiamo pensare a lavorare con umiltà».

Obiettivi

A due punti dal primo posto c’è la Villacidrese. «Siamo contenti per questo avvio», sottolinea l’allenatore Marco Tuveri. «Siamo in linea con gli obiettivi della società. Siamo imbattuti, e questo è un dato importante. Il campionato sta confermando le aspettative: un torneo molto livellato, con tante squadre in pochi punti. Poi con la riapertura del mercato ci potranno essere parecchi novità». Anche il Villaspeciosa si trova lì in alto: «Mi aspettavo questo equilibrio», commenta il tecnico Nicola Arba. «In ogni partita può succedere qualsiasi cosa e questo rende tutto molto avvincente. Io sono molto soddisfatto di quanto fatto in queste prime sette giornate». Il Domus Chia di Luca Catta sta raccogliendo quanto seminato: «Una stagione per ora largamente positiva. Ma stiamo sempre giocando in trasferta perché non abbiamo ancora a disposizione il nostro campo. Speriamo di continuare a toglierci delle soddisfazioni». In coda è arrivato il primo successo per lo Zb Iron Bridge. «Sapevo che avremmo avuto delle difficoltà», ammette il mister Thiago Ganzo Ribas. «Ci sono molte squadre attrezzate per tentare di vincere il campionato. Noi abbiamo molti giocatori che hanno disputato al massimo la serie C2. Il nostro obiettivo è la salvezza. Stiamo comunque crescendo e questo è positivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA