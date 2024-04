In Serie C sconfitte Tharros e Caprera 

Due sconfitte pesanti per Tharros e Caprera segnano la venticinquesima giornata del girone A di Serie C. In Eccellenza, a un turno dal termine, è bagarre per il secondo posto, alle spalle della neopromossa Torres.

Contro la capolista Lumezzane la Tharros non ha potuto più di tanto. Ne è nata una sconfitta netta (5-1, rete di Casula), che non intacca il percorso verso la salvezza delle oristanesi, ferme ancora a quota trenta in classifica (ma con la gara del 24 maggio contro l’Accademia Vittuone da recuperare) e con un altro impegno proibitivo alle porte: domenica a Oristano arriva la vicecapolista Orobica. Sembra ormai segnato invece il destino del Caprera, travolto dal Real Meda per 8-0 e sempre più ultimo in classifica a cinque giornate dal temine del campionato. Le isolane nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Moncalieri, terza forza del torneo.

Con il 4-0 esterno contro le cugine dell’Athena Sassari la Torres chiude la stagione di Eccellenza. Una doppietta di Padovano e le reti di Uzzanu e Cossu valgono la quattordicesima vittoria del torneo, chiuso in anticipo visto che nell’ultima giornata le rossoblù osserveranno il loro turno di riposo.

Resta al secondo posto la Real Sun Service (nonostante abbia riposato) grazie al successo per 4-2 nell’infrasettimanale giocato martedì a Uri: Mattana e una tripletta di capitan Shaheen hanno consentito alle gialloblù di attestarsi a quota trentuno. Gli stessi punti del Pula, che non ha problemi contro il Maracalagonis (regolato con un secco 9-0) e che lascia a -3 l’Athena Sassari.

Si giocherà domani lo scontro diretto per il terzultimo posto tra Selargius e Tortolì, mentre mercoledì sarà la volta di Pgs Audax-Atletico Uri: in palio c’è il provvisorio quinto posto con le due squadre divise da un solo punto. Il prossimo turno, in programma tra sabato e domenica, definirà poi la classifica finale. L’ultima giornata potrebbe ridefinire la graduatoria soprattutto per quanto riguarda le posizioni di vertice: Pula e Athena Sassari potrebbero infatti sfruttare il turno (sulla carta) più favorevole per loro. Le biancorosse attendono il Selargius, mentre le sassaresi faranno visita al Tortolì. Più impegnativo invece l’impegno che attende la Real Sun Service contro il Pgs Audax Frutti d’Oro. Chiude il programma (e la stagione) la sfida tra l’Atletico Uri e il Maracalagonis.

