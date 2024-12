In serie B brilla il Quartu La Jasna vuol diventare grande 

Luci e ombre in questa prima parte di campionato per le sei squadre sarde impegnate nei due gironi della serie B nazionale. Bene la matricola Quartu, al secondo posto, discreto avvio per Jasnagora e Monastir, molta sofferenza per Elmas e San Sebastiano Ussana, male l’Alghero ancora fermo a zero punti. E dopo nove giornate, a due dalla fine del girone d’andata, si può già tracciare un primo bilancio.

In alto

La reginetta tra le sarde in questo momento è il Quartu. Dopo aver conquistato la promozione in serie B l’anno scorso, la squadra di Massimo Diana sta veleggiando nella parte alta della classifica: secondo posto nel girone E con una partita in più (questo sabato il turno di riposo). «Siamo partiti sapendo di essere in un girone molto competitivo», commenta Serghino, «e abbiamo capito che possiamo vincere o perdere contro qualsiasi squadre. Il nostro primo obiettivo è la salvezza: ma ora che ci troviamo nella parte alta della classifica faremo il possibile per restare lì. Anche perché la posizione l’abbiamo meritata con le prestazioni».

Al centro

Nel girone A, Jasnagora e Monastir sono a metà classifica: basta un successo per decollare e una sconfitta per rischiare di essere risucchiati nella zona playout. «Questa prima parte di campionato», sottolinea Luca Ruggiu della Jasna. «è stata sufficiente. Le prossime due gare, con in mezzo il turno di riposo, saranno fondamentali per capire che tipo di campionato ci troveremo ad affrontare». Non sono mancati i problemi: «Ci manca qualche punto perso per defezioni. Ma stiamo giocando bene e siamo una bella squadra. Vogliamo divertirci e ora lavoriamo sodo per affrontare al meglio le prossime partite». Anche il Monastir spera di fare un balzo in avanti nelle prossime due gare prima della fine del girone d’andata.

Sofferenza

Chi non riesce a decollare è l’Alghero: zero punti in otto gare e il cambio di allenatore e di alcuni giocatori. La società lavora per rilanciare la stagione in attesa di poter finalmente giocare in casa, quando sarà pronto il palazzetto, magari nelle prime settimane del 2025. Penultimo posto per l’Elmas: «Abbiamo iniziato con una vittoria in trasferta», evidenzia il portiere Nicola Aiana, «per poi attraversare un periodo non positivo tra infortuni e assenze varie. Il campionato è difficile, in un girone con squadre forti fisicamente e tatticamente. Noi continuare a lavorare. Ma abbiamo dimostrato di sapere soffrire e reagire». Ultimo posto nello stesso girone per l’Ussana: «È un girone difficile», sottolinea Deivison, «e dopo aver vinto la prima abbiamo perso quattro partite consecutive sempre per un gol di scarto negli ultimi minuti di gara. Paghiamo la poca esperienza. Ci sta: stiamo lavorando per crescere e migliorare. Sono però consapevole dei nostri valori».

RIPRODUZIONE RISERVATA