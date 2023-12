In serie a2 il sestu chiude l’anno con un successo 

Il Sestu Città Mediterranea chiude il 2023 con una vittoria. In trasferta contro il Futsal Villorba, la squadra di Simone Casu si impone di misura 4-3. Il primo tempo termina sull’1-1 con il vantaggio di Putzulu per il Sestu prima del pareggio dei padroni di casa. Nella ripresa Monetto riporta avanti i suoi, mentre dopo il 2-2 è decisiva la doppietta di Girardi. Non basta al Villorba la terza rete del match per evitare la sconfitta. Il Sestu, in attesa delle altre partite della giornata che si disputeranno il 23 dicembre, sale al secondo posto. L’unica sarda di B a scendere in campo nel weekend è il Monastir, battuto 9-3 in casa dalla capolista Futsal Atesina. Non sono bastate le reti di Nurchi, Cucca e Marongiu per la rimonta della squadra di Barbarossa, terzultima nel girone B con 9 punti.

Serie C1

La Villacidrese chiude l’anno in testa alla classifica. Decisivo il 10-3 sul Futsal 4 Mori che consente alla squadra di Perdighe di conservare i due punti di vantaggio anche se con una gara in più rispetto alla San Sebastiano Ussana, seconda in classifica dopo il 5-4 in rimonta sul Futsal Villasor. Perde terreno il Quartu, che pareggia 5-5 sul campo del Villaspeciosa in una sfida tra terza e quarta in classifica. L’Ichnos Sassari batte 7-6 il Babylon, mentre la sfida tra Happy Fitness e Fanni Futsal Sassari si chiude sul 6-6. Sabato si torna in campo con la prima semifinale di Coppa Italia tra Quartu e Villacidrese. Il 28 dicembre la seconda semifinale tra Ussana e Happy Fitness.

Femminile

La Mediterranea fa nove su nove in Serie B femminile. Le cagliaritane battono anche la Virtus Romagna 7-3 con i gol di Saba, Furno, Mendes, Cossu, Titova, Muggironi e Spiga e con una giornata d’anticipo si assicurano il primo posto a fine girone d’andata, guadagnandosi il fattore casalingo per la Coppa Italia. In seconda posizione sale la Jasnagora, che ha battuto 4-2 la Polisportiva 1980 con le reti di Ledda, Saraniti e Privitera, oltre a un’autorete. Sorride anche l’Athena Sassari, che aggancia il terzo posto con la vittoria per 5-2 nello scontro diretto sulla L84. Nel girone B, l’Arzachena batte 4-2 il Vis Fondi, mentre lo Shardana Futsal pareggia 2-2 sul campo della Littoriana Futsal.

