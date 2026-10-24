SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Hockey.
25 ottobre 2026 alle 00:27

In Serie A Élite maschile  l’Amsicora maltratta la Lazio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nulla ferma l’Amsicora in fuga solitaria in vetta alla classifica. A Roma, nella sesta giornata della Serie A Élite maschile di hockey su prato, ha battuto la Lazio 6-1. Non una squadra qualsiasi, ma la seconda in classifica, messa ko sin dal primo quarto con tre reti di Bernstein, Carta, e Atzori. Lo stesso terzetto ha poi confezionato la goleada. La Lazio ha segnato allo scadere.

Seconda vittoria consecutiva per la Ferrini che si allontana dalla zona pericolo. A Villar Perosa ha battuto 2-1 il Valchisone, sbloccando il risultato nel terzo quarto con Sapienza. Dopo il pari piemontese, a un minuto dalla fine Palmas ha sorpreso la difesa avversaria siglando la rete del successo. Trasferta amara per l’HT Sardegna, battuto 2-0 dall’HT Bologna. Ora le due squadre condividono l’ultimo posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, arriva un altro flop

l Nello sport
il focus

L’economia della castagna sconfigge la siccità e la crisi

La sagra di Aritzo registra il pieno di arrivi dall’estero nonostante un calo del 20 per cento nella produzione 
Giorgio Ignazio Onano
L’emergenza

Un sabato di scontri, tensioni e barricate ma senza saccheggi

Lancio di oggetti, lacrimogeni, idranti in azione A Roma un gruppo riesce a entrare al Colosseo 
L’emergenza

Un cronista pro-Pal la mente del “Movimento 17 ottobre”

Fermato per istigazione a delinquere aggravata 
il congresso

Il vento nuovo dell’emigrazione: con Seu un patto tra generazioni

«Siamo pronti a metterci a disposizione per la causa della Sardegna»  
Massimiliano Rais
1946-2026

“S’unda manna”, Elmas ha ancora paura

Il torrente della tragica alluvione di 80 anni fa è in pessime condizioni 
Ilenia Giagnoni
La storia

«La vita rubata alla mia bambina cinquant’anni fa»

Maria Atzei ricorda la figlia Carla  uccisa a 9 anni dal vicino di casa 
Valeria Pinna
L’intervista

«La mia vita sui tacchi:  non sono meno uomo di quelli che mi criticano»

Marco Argiolas indossa scarpe da donna «Ne ho 150 paia. Mia moglie? Non gradisce»  
Sara Marci