In Serie A Élite maschile  l’Amsicora maltratta la Lazio 

Nulla ferma l’Amsicora in fuga solitaria in vetta alla classifica. A Roma, nella sesta giornata della Serie A Élite maschile di hockey su prato, ha battuto la Lazio 6-1. Non una squadra qualsiasi, ma la seconda in classifica, messa ko sin dal primo quarto con tre reti di Bernstein, Carta, e Atzori. Lo stesso terzetto ha poi confezionato la goleada. La Lazio ha segnato allo scadere.

Seconda vittoria consecutiva per la Ferrini che si allontana dalla zona pericolo. A Villar Perosa ha battuto 2-1 il Valchisone, sbloccando il risultato nel terzo quarto con Sapienza. Dopo il pari piemontese, a un minuto dalla fine Palmas ha sorpreso la difesa avversaria siglando la rete del successo. Trasferta amara per l’HT Sardegna, battuto 2-0 dall’HT Bologna. Ora le due squadre condividono l’ultimo posto.

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